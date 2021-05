Võ Hạ Trâm được chồng Ấn Độ hơn 12 tuổi cưng chiều hết mực: Không phải làm gì cả, ngay cả nấu ăn

Mới đây, tại chương trình “Lời tự sự”, ca sĩ Võ Hạ Trâm lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với ông xã hơn 12 tuổi Vikas.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm sống hạnh phúc, viên mãn bên cạnh người chồng Ấn Độ.

Dù đang mang thai con đầu lòng nhưng cô nàng không hề cảm thấy khó khan, vất vả vì luôn có chồng hết mực yêu thương. Đặc biệt, Võ Hạ Trâm còn thường xuyên tập gym và ăn chay mỗi ngày để giữ sức khỏe tốt trong thai kỳ: "Bác sĩ khuyên tôi nên tập luyện. Tôi cũng tìm hiểu và thấy các mẹ bầu bên nước ngoài tập luyện rất nhiều, không ảnh hưởng gì đến thai nhi cả. Sau 3 tháng tôi bắt đầu tập luyện lại và không cảm thấy khó khăn gì cả.

Tôi là một người đi liên tục nên không muốn năng lượng bị dồn quá mức. Việc đến phòng gym mỗi ngày làm tôi cảm thấy năng động hơn. Cả ngày có thể mệt mỏi nhưng bước vào phòng gym một cái là thấy khỏe luôn".

Võ Hạ Trâm quyết định nghỉ hát để toàn tâm toàn ý chăm lo cho con đầu lòng.

Khi mang thai con đầu lòng, cô quyết định nghỉ hát để chuyên tâm dưỡng thai: “Show cuối cùng của tôi là trong buổi tiệc của một người bạn. Mang bụng bầu bự lên hát Let it go, hát xong cả mẹ và con cùng ngồi thở nên tôi nghĩ mình cần nghỉ dưỡng, nếu thích có thể hát nghêu ngao tại nhà.

Chồng tôi vẫn đi làm từ 7h sáng đến 7h tối, tối chỉ có vài tiếng dành thời gian cho gia đình thôi. Nhưng tôi thấy bình thường vì bây giờ vẫn chưa cần thiết, tôi muốn chồng thoải mái làm việc mà không bị áp lực gì cả.

Mỗi sáng đi làm, không bao giờ anh quên hôn vợ và chào con trước khi đi. Khi có con, chồng tôi rất dễ thương, anh hay ngồi nói chuyện với con bằng tiếng Ấn và tiếng Việt mà tôi nghe không hiểu".

Ca sĩ Võ Hạ Trâm lần đầu chia sẻ về cuộc sống hôn nhân trên sóng truyền hình.

Nhiều người cho rằng láy một anh chồng Ấn Độ rất gia trưởng, phải cơm bưng nước rót nhưng Võ Hạ Trâm chưa một lần phải to tiếng hay cãi vã với chồng.

“Nhiều người nghĩ lấy một anh chồng Ấn Độ rất gia trưởng, phải cơm bưng nước rót, nhưng thực sự khi lấy chồng, tôi không phải làm gì luôn, ngay cả nấu ăn.

Chồng tôi rất thoải mái vì anh sinh ra ở Ấn Độ nhưng đã đi các nước khác làm việc khoảng 20 năm rồi, tư tưởng rất thoáng so với những người lớn lên tại Ấn.

Khi gặp anh, tôi cũng nói trước điểm yếu của mình là không biết nấu ăn, không thích dọn dẹp. Anh nói không cần những điều đó, quan trọng là hai đứa hạnh phúc thôi. Thực sự cuộc sống của hai vợ chồng rất đơn giản, gặp nhau, ăn tối rồi đi ngủ.

Anh ấy cũng không nhậu nhẹt rượu bia, đi làm xong là về nhà. Như cầu về vật chất cũng không cao. Hai vợ chồng ăn uống giản đơn, ngày lễ không cần tặng quà nhưng cuộc sống luôn hạnh phúc, ngập tràn tiếng cười. Tình cảm là điều lớn nhất trong gia đình tôi.

Bản thân chúng tôi không muốn thay đổi gì ở đối phương mà tự điều chỉnh để thích nghi với nhau. Tôi ban đầu rất quan tâm những điều nhỏ nhặt như sẽ nổi quạu khi chồng rửa bát dơ, chồng tôi thì đơn giản hóa mọi thứ và không phản ứng lại tôi, luôn chọn cách nhường nhịn, bao dung.

Đến bây giờ đã 3 năm hôn nhân nhưng chúng tôi chưa gây lộn gì hết.

Bây giờ tôi nghĩ việc cần thiết nhất là trang bị kiến thức để chăm con. Vợ chồng tôi được cái nghĩ rất xa cho con. Chồng tôi bây giờ đã tính sau này con làm gì, ở đâu và luôn đặt mẫu là con phải tiếp tục sự nghiệp kinh doanh của cha giống truyền thống Ấn.

Tôi cũng thuyết phục anh và anh dần thay đổi. Anh nói con có thể làm theo ý mình nhưng sẽ không nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào từ gia đình”, nữ ca sĩ tâm sự.