Bà Phương Hằng 'khóc ròng' trong nhà giam, Vy Oanh hí hứng khoe nhà đông con như một chiến tích

Tối ngày 4/4, tại phiên họp báo thường kỳ Chính phủ, trung tướng Tô Ân Xô - chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an đã ra chỉ đạo tập trung lực lượng điều tra quyết liệt hơn vụ bà Phương Hằng để sớm đưa vụ án ra tòa xét xử. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi hơn một năm qua, bà Phương Hằng đã "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội khiến nhiều không khỏi bức xúc.

Vy Oanh lòng vui như mở hội kể từ khi bà Phương Hằng bị bắt

Tin buồn của bà Phương Hằng nhưng lại niềm vui đối với giới nghệ sĩ Việt. Trước đó, ngay khi vợ đại gia Dũng lò vôi bị công an "bế đi", hàng loạt nghệ sĩ từng là kẻ thù không đội trời chung với nữ đại gia 50 tuổi đã liên tục đăng tải dòng trạng thái vui mừng, phấn khởi ra mặt. Trong đó, ca sĩ Vy Oanh cũng không ngoại lệ. Có thể thấy, kể từ khi bà Phương Hằng bị bắt, nữ ca sĩ tỏ ra vô cùng vui vẻ, hả hê.

Chia sẻ của Vy Oanh trên trang cá nhân

Mới đây, trên trang cá nhân, giọng ca "Đồng Xanh" đã hào hứng chia sẻ: "Nhà đông con, có bé mới nở nên nhà cháu ở nhà ôm nhau ăn lễ ròng ròng tại Sài Gòn yêu dấu là thượng sách. Các em hoa cũng góp vui cho chị mami nè. Chúc cả nhà nghỉ lễ vui vẻ nhé".

Vy Oanh khoe bụi cây chớm nở

Trong tương lai, Vy Oanh sẽ tiếp tục nhờ công an vào cuộc điều tra những kẻ đã công kích và xúc phạm danh dự mình để bảo về gia đình nói chung và các con nói riêng: "Vy Oanh sẽ tiếp tục xử lí những cá nhân đồng phạm trong vụ việc. Còn bộ phận nhỏ khán giả họ lựa chọn thần tượng cho mình, kể cả là thần tượng một bị can, đó là quyền của mỗi người, Vy Oanh không có ý định can thiệp".

Vy Oanh hạnh phúc, rạng rỡ bên cạnh các con

Hiện tại, những chia sẻ của ca sĩ Vy Oanh vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.