Bên cạnh NSƯT Hoài Linh, Trấn Thành, ca sĩ Vy Oanh, Đàm Vĩnh Hưng, Trang Trần cũng từng là "kẻ thù không đội trời chung" với bà Phương Hằng. Không chỉ bị bà Phương Hằng "réo tên" trên sóng livestream, cựu người mẫu còn liên tục bị chỉ trích về việc làm từ thiện. Nhận lời "tuyên chiến" của nữ đại gia 50 tuổi, Trang Trần cũng không ngần ngại đáp trả. Kể từ đó, cuộc khẩu chiến không có hồi kết giữa bà Phương Hằng với Trang Trần chính thức bắt đầu.

Trang Trần từng là "kẻ thù không đội trời chung" của bà Phương Hằng

Thậm chí, đến nay, dù vợ đại gia Dũng lò vôi đã phải trả giá trong trại tạm giam nhưng dường như đối với cô vẫn là chưa thỏa đáng. Trên trang cá nhân, Trang Trần vẫn thường xuyên đăng tải những bài viết đầy ẩn ý nhằm "đá xéo" nữ đại gia. Điều này đã khiến nhiều người không khỏi bức xúc. Ngoài ra, sau nhiều ồn ào, cựu người mẫu vẫn quyết tâm bỏ tiền túi ra làm từ thiện.

Trang Trần bị dân mạng chỉ trích làm màu

Bị chỉ trích làm màu khi góp tiền hỗ trợ bà con Long An xây cầu, Trang Trần gay gắt đáp trả: "Phải có để làm màu nha mấy bé ơi! An tâm cây cầu này là cây cầu đã làm dở dang từ lúc cô các cưng chưa xuất hiện. Sau này cô các cưng làm hết còn tôi đi du lịch ăn nhậu nha. Cám ơn Tiến đã chiều ý của chị để chị toàn quyền mong ước có một cây cầu giá trị tiền quá lớn so với công sức chị bỏ ra khi đóng phim Hạnh Phúc Máu".

Trước đó, cô và dược sĩ Tiến ở TP.HCM đã tài trợ gần 3 tỷ đồng để xây dựng cây cầu Tường Nguyên trên địa bàn xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. "Các cuồn cuộn con ơi. Các con rảnh đi khánh thành cầu cùng mẹ để cắn mẹ tiếp nào. Đáng lẽ khánh thành cả tháng trước nhưng mẹ bận ăn nhậu nên tháng này đi nè", Trang Trần khịa fan hâm mộ của bà Phương Hằng.

Cầu Tường Nguyên do Trang Trần tài trợ đã được xây dựng xong

