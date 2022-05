Hình ảnh mới nhất của Sơn Tùng sau khi MV mới bị buộc thiêu hủy và phải đóng phạt 70 triệu đồng

Mới đây, trên trang cá nhân, Sơn Tùng M-TP có động thái đầu tiên sau khi MV mới bị gỡ bỏ trên mọi nền tảng. Đáng chú ý là hình ảnh nam ca sĩ thả trôi chiếc áo "There's no one at all" xuống biển kèm dòng trạng thái: "Hãy nhớ rằng, luôn có ai đó bên cạnh chúng ta. Nghe 'There's no one at all' ở một nơi khác khiến tôi có thêm cảm hứng cho bài hát tiếp theo".

Chia sẻ của Sơn Tùng trên trang cá nhân

Vào chiều ngày 5/5, phía Sơn Tùng M-TP đã tới trụ sở thanh tra bộ ở Hà Nội để làm việc sau ồn ào liên quan tới MV "There is no one at all". Tuy nhiên, nam ca sĩ lại không trực tiếp đến làm việc với Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch mà thông qua một người đại diện. Thông tin trên đã khiến cư dân mạng không khỏi bức xúc phẫn nộ.

Sơn Tùng M-TP khoe ảnh giữa biển

Trước đó, phía Sơn Tùng M-TP đã chính thức lên tiếng xin lỗi sau những lùm xùm về MV "There's no one at all". Nguyên văn chia sẻ của Sơn Tùng như sau: "Chủ đích việc xây dựng hình ảnh này Tùng mong muốn thông qua M/V có thể truyền tải thông điệp “Hãy thấu hiểu cảm xúc bên trong những người cô đơn, hiểu để yêu thương, che chở, và hãy mở rộng tấm lòng của chúng ta trước khi quá muộn”. Bên cạnh đấy Tùng cũng muốn được chia sẻ sự đồng cảm của mình đến với những mảnh đời bất hạnh ngoài kia rằng: “Bạn không hề cô đơn, có rất nhiều người giống như bạn”.

Hành động thả trôi áo xuống biển để chụp ảnh của Sơn Tùng khiến cộng đồng mạng tranh cãi gay gắt

Tuy nhiên, sau khi phát hành, Tùng cũng đã nhận được rất nhiều những ý kiến trái chiều. Nhân đây Tùng thật lòng muốn gửi một lời xin lỗi chân thành đến tất cả những ai đã có những cảm giác không thoải mái sau khi xem M/V này. Đây thực sự không phải là những gì mà Tùng hay công ty M-TP Entertainment mong muốn. Tùng luôn hiểu được vị trí và sức ảnh hưởng của mình đối với các bạn trẻ. Tùng luôn mong muốn mang lại những giá trị tốt đẹp nhất cho xã hội cũng như cho quê hương đất nước Việt Nam của mình.

Vì vậy, Tùng và công ty, với tinh thần cầu thị, lắng nghe, sẽ chủ động ngưng phát hành M/V “There’s No One At All”. Cuối cùng Tùng và công ty xin được gửi một lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người anh em, những cộng sự, và những đối tác đã đồng hành cùng Tùng trong dự án lần này. Xin cảm ơn tất cả những ai đã và đang yêu thương, ủng hộ thật nhiều cho THERE’S NO ONE AT ALL. Và cuối cùng, Tùng xin cảm ơn tất cả những ý kiến đóng góp từ khán giả và các Sở ban ngành về dự án lần này. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều".