Hoa hậu Phương Lê tức tối khi bị đồn tranh chấp tài sản với con chồng sau ly hôn

Mới đây, thông tin hoa hậu Phương Lê ly hôn chồng đại gia sau 13 năm gắn bó đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Theo người đẹp 7X chia sẻ, lý do tan vỡ chỉ đơn thuần là do cả hai không còn có tiếng nói chung. Tuy nhiên, sau khi ly hôn, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và cùng nhau chăm sóc cho các con. Để tránh những hiểu lầm không đáng có, cô cũng khẳng định chuyện ly hôn có sự đồng thuận của cả hai và không hề có sự xuất hiện của người thứ ba.

Chia sẻ của hoa hậu Phương Lê trên trang cá nhân

Thế nhưng, thời gian gần đây lại rộ lên tin đồn Phương Lê tranh chấp tài sản với con chồng hậu ly hôn. Điều này khiến cô vô cùng bức xúc. Trên trang cá nhân, người đẹp đã gay gắt lên tiếng: "Quý vị ơi. Tôi nói một lần không muốn nói lại việc này nữa nhé. Đừng có suy diễn về chuyện ly hôn của tôi làm ơn. Quý vị dựng lên câu chuyện tôi ly hôn là do 2 con chồng tôi về muốn chia tài sản tôi không đồng ý nên ly hôn sao quý vị ác ôn thế.

Con chồng tôi không có đòi chia tài sản gì hết, và nếu có đòi chia tôi cũng đồng ý mắc mớ gì tôi không chịu vì sự thật là có con phải lo cho con chuyện nhà nhà đều như vậy hà cớ gì tôi không chịu. Nói tóm lại là tôi ly hôn trong hoà bình không tranh chấp chia tài sản gì hết. Lời cuối cùng tôi muốn nói là tôi lấy anh An lúc đó anh An đã ly hôn 9 năm rồi. Thôi dừng lại dùm tôi cảm ơn nhiều lắm. Đừng có nhắc và động tới 5 đứa con của anh An đặt biệt là 2 anh chị lớn".

Phương Lê chính thức ly hôn chồng đại gia hơn 20 tuổi

Trước đó, chia sẻ về chuyện ly hôn, Phương Lê đã từng bộc bạch: "Phương Lê và chồng đã cùng nhau nói chuyện, chấp thuận sẽ dừng lại mối quan hệ hôn nhân vì cả hai không có tiếng nói chung trong công việc. Dù không còn là vợ chồng nhưng chúng tôi vẫn là gia đình, sẽ là những người bạn cùng chăm sóc 3 'chim sâu' với tình yêu thương chỉ có đong đầy hơn không kém.

Phương Lê khẳng định việc ly hôn không có sự xuất hiện của người thứ ba. Phương Lê hôm nay bước ra từ cuộc hôn nhân thành công với 13 năm hạnh phúc và có 3 'chim sâu' đáng yêu, không có gì nuối tiếc và luôn cảm ơn vì đã có. Giờ Phương Lê chỉ muốn tập trung cho công việc để lo cho 3 con gái. Phương Lê vẫn ở tâm thế chủ động, tự chủ trong cuộc sống, phát triển công việc như định hướng đề ra cho bản thân".

Chân dung chồng cũ của hoa hậu Phương Lê

Hiện tại, những chia sẻ của hoa hậu Phương Lê vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.