Mượn cớ răn dạy con, Vy Oanh 'đá xéo' bà Phương Hằng: 'Người sống có đức thì sẽ luôn được phù hộ'

Kể từ sau khi bà Phương Hằng bị bắt tạm giam, Vy Oanh liên tục có động thái "vỗ mặt" nữ đại gia. Không chỉ tỏ ra hả hê, nữ ca sĩ còn cảm thấy bản thân như được giải thoát, mạng xã hội như được thanh tẩy sau những phát ngôn tục tĩu của bà Phương Hằng suốt một thời gian dài. Gần đây, giọng ca "Đồng Xanh" cũng đang rục rịch quay trở lại với công việc và tận hưởng cuộc sống một cách đúng nghĩa.

Bà Phương Hằng từng 'bóc trần' quá khứ của ca sĩ Vy Oanh

Mới đây, Vy Oanh đã xúc động ôn lại kỉ niệm xưa, không quên "đá xéo" bà Phương Hằng - người đã gây ra hàng loạt thị phi cho cuộc đời cô. Cụ thể, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ viết: "Voi con đi học về nói với ba mẹ nay là ngày sinh nhật Bác Hồ đó ạ. Chúng con mừng sinh nhật Bác, tự hào là con cháu của Bác để noi theo gương Bác - vĩ nhân của thế giới. Mẹ xoa đầu kể em nghe rằng Bác Hồ sinh ra ở Nghệ An, là quê hương của ông bà ngoại, quê gốc của mẹ Oanh đó.

Bà ngoại mang bầu mẹ Oanh là khi cả nhà di cư từ quê gốc Nghệ An vào Nam lập nghiệp. Ba mẹ Oanh là bộ đội cụ Hồ, được cấp đất ở Hà Nội nhưng rồi số phận run rủi ba không chọn về Hà Nội mà lại vào Nam. Sau này khi kinh tế gia đình sa sút ba cũng có chút tiếc. Nhưng trời sinh voi sinh cỏ, mảnh đất Phan Thiết khô cằn, gốc Nghệ An với truyền thống kiên cường, bất khuất đã sinh ra cô bé Mỹ Oanh từ nhỏ đã rất ý chí và nổi bật, từ là học sinh giỏi nhất trường, chuyên được cử đi thi đoàn học sinh giỏi đến những sinh hoạt từ nhà thờ Vinh An là một ca đoàn trưởng và đánh đàn nhà thờ từ bé".

Chia sẻ của ca sĩ Vy Oanh trên trang cá nhân

"Em đã làm ra tiền từ năm lớp 6 mang về cho ba mẹ từ những cuộc thi, học bổng ở trường. Từ nhỏ đến lớn em tự hào vì ba mẹ không phải lo lắng nhiều cho em, vở thì lãnh thưởng, sách học từ mượn lại, tiền học có khi là học bổng. Món quà lớn nhất là ba mẹ bán cặp heo mua cho em chiếc xe đạp quí giá vào năm lớp 10 nên em nâng niu, giữ gìn kĩ lưỡng lắm, đố ai mượn được xe em. Ngày ông bà ngoại còn sống, mẹ Oanh là niềm tự hào to lớn của ông bà vì đi đâu cũng được khen ngợi. Em Oanh vừa học vừa làm, chịu thương chịu khó nên cũng lo cho ba mẹ đầy đủ, cũng chẳng thua kém ai thời đó.

Rồi thì thị phi cứ lần lượt ầm ầm ập tới, toàn kiểu đánh úp. Mà thôi không sao các con yêu nhé. Mình cứ sống tốt sẽ được điều tốt. Sống ở đời hơn thì người ta ganh ghét, khổ người ta khinh khi nên không thể làm vừa lòng hết được. Nhưng cứ sống có đức, đúng đạo lý thì luôn được phù hộ, chở che. Đức độ là điều nhất định các con phải luôn bồi đắp nhé", Vy Oanh nói thêm.

Vy Oanh hạnh phúc, rạng rỡ sau khi bà Phương Hằng bị bắt

Hiện tại, những chia sẻ của ca sĩ Vy Oanh vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.