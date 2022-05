Kể từ khi bà Phương Hằng bị bắt, giới nghệ sĩ nói chung và Đàm Vĩnh Hưn nói riêng liên tục "mở hội" ăn mừng. Không những vậy, sự nghiệp còn bất ngờ phất lên như diều gặp gió. Điển hình là nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Vừa cho ra mắt MV "Anh lo cho em hết" sau gần 2 năm vắng bóng, sản phẩm âm nhạc mới của anh đã gặt hái được nhiều thành công. Vì thế, trên trang cá nhân, giọng ca "Xin lỗi tình yêu" thường xuyên cập nhật lịch trình và thông báo quan trọng liên quan đến sản phẩm âm nhạc mới.

Chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng trên trang cá nhân

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã hào hứng chia sẻ lại khoảnh khắc hội ngộ vị luật sư "chất nhất quả đất" kèm món quà "khủng" mà anh được nhận: "Cám ơn luật sư chất nhất quả đất và là một fashionita kinh điển nhất giới luật sư - Tạ Quang Huy. Đã yêu quý anh mà nhường lại "tờ báo" của LV - một chiếc túi siêu hiếm - chỉ bán cho những super VIP có tên trong danh sách của Louis Vuiiton trên thế giới và đây cũng là một trong vài thiết kế cuối cùng trước khi mất của designer lừng danh Virgil Abloh. I'm so happy. Many thanks em again. Đang nghĩ sẽ cầm " tờ báo" này trong dịp nào nè".

Đàm Vĩnh Hưng gặp mặt vị luật sư thân thiết

Dưới bình luận, hầu hết cư dân mạng đều dành lời khen ngợi cho Đàm Vĩnh Hưng: "Anh Hưng mãi luôn là một người nghệ sĩ Việt Nam tuyệt vời nhất và em rất tự hào về anh. Anh rất xứng đáng được thừa hưởng những tình cảm quý giá nhất của mọi người cũng như khán giả trong và ngoài nước ạ. Happy the show of brothers Đàm Vĩnh Hưng", "Người đặc biệt thì sẽ luôn sở hữu những thứ đặc biệt và đó là chú Đàm Vĩnh Hưng", "Trân trọng yêu thương và ngưỡng mộ em Đàm Vĩnh Hưng nhiều lắm",...

Đàm Vĩnh Hưng khoe chiếc túi xịn mới được tặng

Trước đó, chia sẻ với báo Dân trí, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã lần đầu tiết lộ về những tâm nguyện thầm kín sau ồn ào từ thiện thời gian qua: "Ngày xưa, Hưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành nghệ sĩ. Hồi đó, Hưng học làm tóc, xác định đó mới là nghề nuôi sống bản thân và gia đình. Thậm chí, khi Vũ Hà nói phải hy sinh tiệm tóc để theo đuổi đam mê ca hát, Hưng chẳng dám nghe lời vì thấy bấp bênh lắm.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Sau này nổi tiếng rồi, Hưng luôn chuẩn bị sẵn cho mình kịch bản xấu nhất, tập nghe tiếng vỗ tay ít đi, nhìn khán giả trong phòng trà vắng hơn, đến một sự kiện thì chấp nhận ngày nào đó vị trí quan trọng nhất không còn là của mình… để cảm xúc không bị "rơi tõm". Qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời, Đàm Vĩnh Hưng thấu hiểu sự được mất và dặn lòng chỉ cần chăm lo cho con cái và gia đình đầy đủ, Hưng sẽ lấy tiền túi của mình tiếp tục làm từ thiện".