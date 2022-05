Vy Oanh tự hào khi được làm chủ tài chính, làm chủ cuộc đời mình sau khi bà Phương Hằng bị bắt

Kể từ sau khi bà Phương Hằng bị bắt tạm giam, Vy Oanh liên tục có động thái "vỗ mặt" nữ đại gia. Không chỉ tỏ ra hả hê, nữ ca sĩ còn cảm thấy bản thân như được giải thoát, mạng xã hội như được thanh tẩy sau những phát ngôn tục tĩu của bà Phương Hằng suốt một thời gian dài. Gần đây, giọng ca "Đồng Xanh" cũng đang rục rịch quay trở lại với công việc và tận hưởng cuộc sống một cách đúng nghĩa.

Bà Phương Hằng vẫn đang bị bắt tạm giam, chưa rõ ngày trở về

Mới đây, trên trang cá nhân, Vy Oanh lại tự hào "vỗ ngực" khi bản thân có thể tự làm chủ tài chính và làm chủ cuộc đời mình. "Làm chủ tài chính, làm chủ cuộc đời mình. Nhớ ý thức sức khỏe, nhan sắc cũng là một kiểu tài sản nhé phụ nữ chúng mình. Và như thế em sống vui từng ngày", Vy Oanh viết.

Chia sẻ của ca sĩ Vy Oanh trên trang cá nhân

Nhan sắc của Vy Oanh được đánh giá ngày càng thăng hạng theo thời gian

Có lẽ, lâu lắm rồi Vy Oanh mới cảm nhận được sự yên bình trong cuộc sống sau những tháng ngày đấu tranh không ngừng nghỉ vì lẽ phải. Trong tương lai, Vy Oanh sẽ tiếp tục nhờ công an vào cuộc điều tra những kẻ đã công kích và xúc phạm danh dự mình để bảo về gia đình nói chung và các con nói riêng: "Vy Oanh sẽ tiếp tục xử lí những cá nhân đồng phạm trong vụ việc. Còn bộ phận nhỏ khán giả họ lựa chọn thần tượng cho mình, kể cả là thần tượng một bị can, đó là quyền của mỗi người, Vy Oanh không có ý định can thiệp".

Vy Oanh hạnh phúc, rạng rỡ bên cạnh các con

Hiện tại, những chia sẻ của ca sĩ Vy Oanh vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.