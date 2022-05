Tin nóng ngày 24/5: Xuân Bắc 'đá xéo' HLV U23 Thái Lan, 'đệ tử ruột' của ông Lê Tùng Vân nhận tội

Xuân Bắc nhắn nhủ 'vài gạch đầu dòng' tới HLV U23 Thái Lan: Vừa hài, vừa thâm khiến CĐM hả hê

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nghệ sĩ Xuân Bắc đã đưa ra 3 quan điểm cá nhân về hành động của HLV trưởng U23 Thái Lan. Vốn hài hước sẵn có Xuân Bắc đã tạo nên một bài viết khiến CĐM hả hê vì tính mỉa mai cực kì sâu cay.

Bài đăng của Xuân Bắc

Xem chi tiết tại đây!

Diễn biến nóng về 'TT Bồng lai': Ba 'đệ tử ruột' của ông Lê Tùng Vân chính thức cúi đầu nhận tội

Thời gian vừa qua, "Tịnh thất bồng lai" vẫn luôn là tâm điểm chú ý của CĐM khi Công an huyện Đức Hòa, Long An quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên (sinh năm 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (sinh năm 1991) và Lê Thanh Trùng Dương (sinh năm 1995), và mới đây nhất là bà Cao Thị Cúc (1960). Riêng ông Lê Tùng Vân (1932) do tuổi cao, sức yếu nên được toại ngoại, cấm ra khỏi nơi cư trú.

Được viết, ông Lê Tùng Vân Vân và 3 người con bị quy vào tội danh nói trên do đã mạo danh cơ sở tu hành, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi.

Tịnh thất Bồng Lai lợi dụng tôn giáo để trục lợi tiền từ thiện

Xem chi tiết tại đây!

Vụ chồng dẫn bồ đi xem chung kết SEA Games 31: Cô gái bị tố là 'tuesday' tiếp tục phủ nhận tin đồn

Mặc dù đã nhiều lần lên tiếng thanh minh nhưng dường như mọi lời giải thích của cô gái bị tố là "tuesday" đều vấp phải hàng loạt ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng. Mới đây, mạng xã hội tiếp tục lan truyền những bài đăng được cho là của cô gái với nội dung: "Mình và bạn nam ấy chỉ vô tình camera quay thôi chứ thực chất không hề quen biết, vận gì đen dữ. Tự dung bị gán ghép, bó tay. Hiện tại một số nick ảo nói không đúng về tôi, mọi người đừng có tin nhé. Cây ngay không sợ chết đứng, khi nào bắt gặp ở khách sạn thì hãy gán ghép".

Xôn xao bài đăng phủ nhận tin đồn của cô gái bị tố là "tiểu tam"

Xem chi tiết tại đây!