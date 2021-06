Nhiều ngày qua, khắp các trang mạng xã hội dường như 'sôi sục' khi những lùm xùm xoay quanh mối quan hệ giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường ngày càng trở nên ầm ĩ và mãi chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Đặc biệt, sau phát ngôn tiền cát-xê đi diễn suốt 5 năm qua của quán quân Thần tượng âm nhạc nhí 'đều do quản lý giữ' của giọng ca Bông điên điển, Phi Nhung càng bị 'công kích' dữ dội. Một bộ phận lớn dân tình không ngừng chỉ trích, cho rằng nữ ca sĩ đang 'lươn lẹo, bóc lột sức lao động của con nuôi'.

Quản lý của Phi Nhung gây tranh cãi gay gắt khi nói nếu Hồ Văn Cường không xin lỗi thì công an bắt ngay.

Trong 1 cuộc trò chuyện mới đây với báo Phụ nữ, bà Diễm Phạm - người quản lý giữ cát-xê của Hồ Văn Cường như giọng ca Bông điên điển đề cập đã có những chia sẻ về vấn đề nhạy cảm này.

Bà Diễm Phạm tiết lộ, hiện tại, Hồ Văn Cường vẫn đang bị 'sốc' sau loạt ồn ào vừa qua: 'Cường đang sốc. Một đứa trẻ 17, 18 tuổi biết mình làm sai, bạn nghĩ còn có tâm trạng nào khác? Mọi thông tin đang loạn lên hết. Nhiều người nói cha mẹ Cường ở chung với mẹ Nhung bị khổ, bị áp bức, bóc lột... Nhưng mọi thứ có như thế đâu!'.

Nói về nội dung tin nhắn 'tố khổ' bị lộ ra của Hồ Văn Cường, quản lý của Phi Nhung cho biết: 'Người đó và Cường chat với nhau, cả hai nói chuyện vì một đích nào đó tôi không hiểu hết được, một phần dùng ngôn ngữ tuổi teen. Cái tuổi 17, 18 là tuổi leo lên tường rồi tưởng tượng ra ma cà rồng là bình thường, tôi muốn ví dụ vui như thế.

Còn nói về người sốc thì chị Phi Nhung là người sốc nhất. Trong gia đình, chị Nhung kỳ vọng vô Cường nhiều nhất, thương nhất. Cường ngày xưa lúc còn 13, 14 tuổi nó đến vịn tay chị Nhung hoài. Còn giờ khi 17, 18 tuổi, nó lại thay đổi. Suốt ngày, mặt mũi lầm lì, ăn cơm cũng giữ một thái độ. Người gần gũi với Cường nhất chỉ có chị Nhung, chỉ chị Nhung mới nói chuyện được với Cường. Bạn nhìn xem, chị Thu (mẹ của Cường - PV) còn không bao giờ nói chuyện được.

Nói tóm lại, mọi người đừng vội đánh giá liền. Bây giờ, bạn len lén lên xem phòng của Cường đi rồi sẽ thấy em nó vẫn sinh hoạt bình thường. Mọi người ngoài cuộc nên nghĩ rất sai. Ngay cả việc mẹ Cường hỗ trợ chị Nhung, lo hết cho các em trong nhà thì bị kêu là người ở. Hai ý này khác nhau'.

Phi Nhung vướng phải lùm xùm nghi vấn trục lợi từ con nuôi Hồ Văn Cường.

Bà Diễm Phạm cũng khẳng định, việc Hồ Văn Cường phải 2 lần đứng ra xin lỗi trước công chúng là do 'nếu Cường không đứng ra xin lỗi thì công an bắt ngay': 'Công an cho Cường tại ngoại để họ điều tra vì Cường là người đưa thông tin ra ngoài. Có ai hiểu cảm giác đó của gia đình hay không? Tôi không muốn trả lời nữa vì phải bảo vệ Cường lúc này. Không biết bên phía công an điều tra ra sao rồi, xem Cường đã nhắn gì, với ai'.

Còn đối với những lời chất vấn chuyện 'tại sao Phi Nhung không lên tiếng thay Hồ Văn Cường', người quản lý bức xúc đáp trả: 'Chị Nhung đã từng xuất hiện và chia sẻ nhưng dư luận có nghe những gì chị ấy chia sẻ đâu. Cứ nghĩ lệch đi rồi đòi hỏi chị Nhung xuất hiện làm gì nữa?

Ba mẹ Cường không biết chữ. Mọi người làm ơn nghĩ sâu sâu giùm, tại sao họ bám chị Nhung? Cuộc sống của người ta ở quê đã quá khổ rồi. Con gái bây giờ có chồng, chỉ còn một đứa con trai nên phải ráng lo. Ba mẹ thì đáng thương vậy mà Cường hay ăn nói cộc lốc với phụ huynh. Cái tâm nó thương nhưng nó không biết cách thể hiện'.

Quản lý của Phi Nhung nói thêm, việc đến hiện tại gia đình Cường vẫn ở lại nhà Phi Nhung không phải do nữ ca sĩ 'kiểm soát', mà do 'ba mẹ Cường không chịu đi': 'Quan trọng bây giờ là ba mẹ Cường không chịu đi. Bữa giờ chị Nhung đau quá, chị giận quá muốn mọi người ra khỏi nhà nhưng cuối cùng Cường cũng là đứa con chị Nhung thương nên nhất định phải bảo vệ con lúc này. Chị Nhung bây giờ đang ráng chịu đựng. Chị Nhung giúp gia đình người khác khi họ không có gì nhưng bây giờ xã hội quay lại chỉ trích. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần các bé còn lại. Ai chịu? Quán xá bây giờ khó hoạt động nữa? Bạn nghĩ đi, tổn thất lớn đến mức nào? Nhà này chị Nhung ủng hộ các con tự lập nhưng ba mẹ Cường không có ý đó. Ở dưới quê họ khổ lắm nên khi lên thành phố, họ muốn bám chặt ở đây để bảo vệ con'.

Khán giả phẫn nộ, không đồng tình trước phát ngôn của quản lý Phi Nhung.

Ngay lập tức, phát ngôn của bà Diễm Phạm đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Hầu hết khán giả đều tỏ ra bất mãn và không đồng tình khi cho rằng Hồ Văn Cường không có lỗi gì để bị công an bắt nếu không xin lỗi.

Một số bình luận gay gắt của khán giả:

- Ủa mắc gì công an bắt thằng nhỏ? Tội gì? Điều tra về cái gì? Ủa cứ cho là có tội đi, rồi xin lỗi cái hết tội hả? Người chưa đủ 18t không phạm tội hình sự, có bắt cũng phải có người bảo trợ chứ không phải muốn bắt là bắt nha. Ăn nói hàm hồ đụng chạm tới CQ là không xong đâu, thứ ngu ngục!

- Để công an bắt đi. Chúng mày hù trẻ con và bố mẹ nó những người nông dân. Một lũ khốn nạn!

- Nếu Cường không đứng ra xin lỗi thì công an bắt ngay. Nhưng bắt ai thì không nói.

- Thì ra là hù dọa công an bắt thằng nhỏ, làm nó sợ.

- Lý do gì công an bắt? Lý do gì phải xin lỗi? Lỗi gì.

Hiện tại, những lùm xùm xoay quanh nghi vấn Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.