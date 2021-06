Cách đây vài ngày, NSƯT Đức Hải đã gây xôn xao dư luận khi bị nghi dùng những lời lẽ tục tĩu mỉa mai bà Phương Hằng trên mạng xã hội. Đáng chú ý, Đức Hải không chỉ là một Nghệ sĩ Ưu tú được nhà nước phong tặng mà còn là Hiệu phó trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn.

Nghi vấn NSƯT Đức Hải mỉa mai bà Phương Hằng bằng những lời lẽ tục tĩu trên trang cá nhân.

Chính vì thế, phát ngôn của NSƯT Đức Hải đã khiến khán giả nói chung và những người nghệ sĩ trong nghề nói riêng vô cùng bức xúc, phẫn nộ. Ngay sau khi sự việc được lan truyền rộng rãi, NSƯT Đức Hải đã lên tiếng đính chính rằng Facebook của anh bị hack.

Tuy nhiên, lời biện minh của NSƯT Đức Hải không những không xoa dịu được lòng dân mà còn để lộ nhiều điểm bất thường. Càng lấp liếm càng vỡ lở, NSƯT Đức Hải tiếp tục “đổ tội” cho người tống tiền rồi con trai nuôi nghịch dại.

Giữa ồn ào bê bối đời tư, cư dân mạng bất ngờ lan truyền hình ảnh NSƯT Đức Hải nhập viện. Dưới bình luận, khán giả đồng loạt bày tỏ thái độ mỉa mai: “Lại 1 bài văn mẫu diễn hết người này qua người khác, rồi ung thư tuyến giáp nữa hay gì”, “Hết hacker giờ tới bệnh viện đổ vỏ”, “Toàn thấy mấy dạng này mang giường bịnh ra minh oan”, “Dạo này nhiều nghệ sĩ lên băng ca nằm quá ha”,…

Mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh NSƯT Đức Hải nhập viện giữa lùm xùm phát ngôn thiếu văn hóa.

Trước đó, nghệ sĩ Đức Hải đã chủ động liên hệ với giới truyền thông và trần tình: “Không có chuyện hacker gì ở đây. Cậu con nuôi quản lý đồng tiền ảo của tôi (bitcoin) nên có mật khẩu facebook. Hôm đó, cháu nó nghịch dại, viết lên facebook status đó. Bản thân nó cũng không lường được hậu quả lại rùm beng lên thế.

Khi biết tôi làm đơn lên công an và nhờ an ninh mạng vào cuộc, cháu nó rất sợ. Tới trưa nay thì cháu nó thú nhận và xin lỗi tôi. Dĩ nhiên, nó sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này. Tôi cũng đã báo cho bên an ninh mạng. Nói thế để thấy, tôi không liên quan gì tới việc này nhưng những ngày qua, tôi đã phải chịu rất nhiều điều tiếng xấu".



Cộng đồng mạng không khỏi phẫn nộ khi thông tin NSƯT Đức Hải nằm viện được lan truyền.

Nghệ sĩ Đức Hải cũng cho biết vụ việc sẽ chưa dừng ở đây vì phía công an sẽ vẫn tiếp tục điều tra. Bởi trong những ngày vừa qua, anh liên tục nhận được hàng loạt tin nhắn tống tiền. "Tôi bị dội bom tin nhắn. 88 tin nhắn khủng bố tôi và đòi 200 triệu. Tôi cho rằng, một số đối tượng giỏi về IT đã thừa vụ này, nhảy vào làm tiền tôi. Phía công an cho biết, họ sẽ sớm thông báo kết quả điều tra", nam nghệ sĩ cho biết.



Trước những lời giải thích và đính chính này, cư dân mạng hiện đang rất bất bình. Nhiều người cho rằng nam nghệ sĩ đang “quanh co” và không thành thật. Thậm chí, đã có rất nhiều dân mạng bày tỏ quan điểm rất gay gắt.

Hiện tại, những lùm xùm xoay quanh nghi vấn NSƯT Đức Hải văng tục trên mạng xã hội vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.