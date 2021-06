Tròn 3 ngày mẹ mất, Pha Lê Crystal xót xa: 'Từ giờ hết người dạy con làm đồ ăn Hàn Quốc rồi'

Chiều ngày 21/6, Pha Lê Crystal bất ngờ thay đổi ảnh đại diện thành bông hoa sen màu đen trắng kèm tiếng thổn thức đầy da diết: 'Mẹ ơi...'. Được biết, mẹ chồng của nữ ca sĩ vừa không may qua đời sau 1 thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.

Mẹ chồng Pha Lê Crystal qua đời sau một thời gian chống chọi với bạo bệnh.

Cách đây ít phút, Pha Lê Crystal xúc động tiết lộ điều giấu kín suốt 3 tháng qua với người mẹ quá cố:

“Chúc mừng con đã có thai! Có vất vả lắm không con? Mẹ xin lỗi vì không giúp gì được cho con lúc này vì mẹ ở quá xa. Mẹ chỉ biết cám ơn Chúa đã ban tặng điều quý giá này trong cuộc sống. Điều khiến mẹ day dứt nhất là giá như sự nghiệp và cuộc sống của con trai mẹ ổn định hơn 1 chút để lo được cho con thì mẹ ra đi sẽ thanh thản hơn! Cám ơn con và chúc mừng con nhé!

Con cám ơn mẹ! Đây thật sự là khoảng thời gian khó khăn cho tất cả mọi người đặc biệt là con vì con rất khó có em bé. Con đừng cố gắng 200% để giữ sức khoẻ. Con chỉ nằm trên giường và nghỉ ngơi, hi vọng là sau 3 tháng thì ít nhất em bé cũng đã ổn định. Đó là lí do tại sao con giấu mẹ tới giờ này mới nói vì con rất sợ điều không may sẽ xảy tới trong 3 tháng đầu.

... từ giờ hết người nhắn tin dạy con làm đồ ăn Hàn Quốc rồi”.

Pha Lê Crystal tâm sự những điều giấu kín với mẹ trên trang cá nhân.

Trước đó, Pha Lê Crystal cũng đã đăng tải đôi dòng tâm sự về người mẹ chồng quá cố trên trang cá nhân, lấy đi không ít nước mắt của người hâm mộ: “Sinh thời mẹ chồng tôi là 1 người phụ nữ rất đẹp và mạnh mẽ, bà là super model ngày đấy của Hàn Quốc, giàu có, quyền lực và xa hoa! Mà bà đúng là điển hình cho câu hồng nhan bạc phận, quá mạnh mẽ nên chọn sống 1 mình nuôi con mà không cần bất cứ sự trợ giúp của 1 cánh tay đàn ông nào.

Có lẽ cùng trong môi trường shwobiz nên cả mẹ, chồng tôi và tôi rất dễ nói chuyện và thấu hiểu nhau! Bà đã sống và tận hưởng 1 cuộc đời quá ý nghĩa khi luôn nhiệt huyết và hết mình cả thanh xuân. Cho tới khi bà mất thì lúc nào bà cũng lạc quan, luôn cố gắng cười tươi nhất khi gọi điện cho tôi, bà đối diện với cái chết bình thản và nhẹ nhàng."Mẹ sống đủ rồi con, cuối cùng đã đến lúc Chúa gọi mẹ về rồi, thật tốt quá, giờ chỉ việc lên thiên đàng, hết vất vả rồi"!

Người phụ nữ đơn thân cả đời vất vả nuôi dạy chồng tôi, bà chỉ ao ước Manny có 1 gia đình thì mới yên tâm đi được! Tôi không dám hứa hẹn gì với mẹ nhưng vợ chồng tôi hứa với nhau sẽ tử tế nhất có thể, trân trọng và yêu thương nhau!

"Mẹ an lòng mẹ ơi, con sẽ chăm sóc chu đáo cho con trai của mẹ, mẹ phù hộ cho gia đình con mẹ nhé! Ở trên kia mẹ hãy an lòng và tận hưởng cuộc đời mới thiệt hạnh phúc nha mẹ".

Pha Lê Crystal gửi lời cảm ơn sâu sắc tới anh, chị, em, bạn bè đã chia buồn cùng gia đình.

Ngay sau khi hay tin mẹ chồng qua đời, Pha Lê Crystal nghẹn ngào, khóc không thành tiếng: “Mẹ đã cố gắng rất nhiều! Duyên trời cuối cùng vẫn không cho con được gặp mẹ, cho Ốc được gặp bà. Ngay cả bây giờ vợ chồng con cũng chỉ được nhìn mẹ qua màn hình điện thoại, không cách nào về được! Mấy ngày nay mẹ quá đau đớn rồi, tự thẳm sâu lòng con mong mẹ sớm đi cho đỡ đau nhưng khi nghe tin mẹ đi rồi lại khóc oà lên như đứa trẻ! Chắc cái số con xui nó xui lây qua mẹ, nhất định số phận phải khó khó với con mới được hay sao ấy...

Con chạy ngoài đường kiếm mua đồ Thánh Gia cho đúng đạo Tin Lành mẹ theo mà không nhà thờ nào mở, mọi nơi tối om như cái tâm trạng của con bây giờ... Ở nơi này con chỉ biết khóc mẹ và cố gắng làm lễ tiễn đưa mẹ thật trân trọng nhất, con xin lỗi mẹ nhiều, vì con và Ốc mà mẹ đã chiến đấu biết nhường nào! Chúng ta không thắng nổi số phận, mẹ và con chỉ nhìn nhau qua màn hình vô cảm lúc mẹ ra đi...

Cám ơn mẹ đã cho con làm con dâu của mẹ, cám ơn mẹ đã yêu thương con rất nhiều dù chúng ta chẳng có cơ hội nắm tay nhau nhưng con cảm nhận được hết đó mẹ ơi! Con yêu mẹ rất nhiều. Mẹ đi nhé mẹ Kibok”.

Hiện tại, sự ra đi đột ngột của mẹ chồng Pha Lê Crystal vẫn để lại nỗi đau đớn khôn nguôi trong lòng người ở lại.