Hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tuyên bố chấm dứt hợp đồng với NSƯT Đức Hải

Sau khi miễn nhiệm chức phó hiệu trưởng trưởng của nghệ sĩ Đức Hải, TS Vũ Khắc Chương – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn cho biết, nhà trường cũng đã chấm dứt hợp đồng với anh: "Sau này, có kết luận của cơ quan điều tra, nếu nghệ sĩ Đức Hải thật sự không có phát ngôn phản cảm, anh ấy vẫn muốn cộng tác với trường, nhà trường sẽ làm việc sau".

Chia sẻ về phản ứng của nghệ sĩ Đức Hải trong buổi làm việc với hội đồng nhà trường về những phát ngôn thô tục trên mạng xã hội, ông Vũ Khắc Chương cho hay: "Anh ấy phủ nhận, cho rằng người viết status là con nuôi. Tuy nhiên, Facebook ấy là của anh Đức Hải, anh phải chịu trách nhiệm với những gì đăng trên đó".

Ngay sau khi nhà trường có quyết định kỉ luật, nghệ sĩ Đức Hải vẫn chưa có bất kì động thái gì trước công chúng. Trước đó, đầu tháng 6, cộng đồng mạng bất ngờ xôn xao chia sẻ bài đăng và bình luận phản cảm, dung tục của NSƯT Đức Hải trên trang cá nhân.

Không chỉ là một nghệ sĩ nổi tiếng, Đức Hải còn là phó hiệu trưởng của một trường nghệ thuật nên việc nam nghệ sĩ dùng những lời lẽ thô tục để công kích người khác là điều không thể chấp nhận được.

Những lời giải thích quanh co của NSƯT Đức Hải càng khiến cộng đồng mạng không khỏi bức xúc. Trả lời với Zing, Đức Hải cho biết anh bị hack Facebook và không biết gì cả. Tuy nhiên, đến ngày 8/6, anh lại “lý do lý trấu” là do con nuôi nghịch dại, tự viết bài, tự trả lời bình luận của bạn bè anh chứ không phải bị hack tài khoản. Thậm chí, anh còn nói có nhiều số điện thoại lạ đã gửi tin nhắn tống tiền anh.

Hiện tại, những lùm xùm xoay quanh việc NSƯT Đức Hải có phát ngôn “kém duyên” trên mạng xã hội vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của khán giả.