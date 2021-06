Giữa lúc những ồn ào xoay quanh việc NSƯT Hoài Linh “ngâm” 14 tỷ tiền từ thiện đang lên cao, ca sĩ Hà Thanh Xuân bất ngờ đăng tải một video clip ghi lại cảnh cô tới nhà thờ Tổ thăm đàn anh.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cầu may mắn, bình an cho tất cả mọi người để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này: "Cầu mong Tổ phù hộ cho mọi người luôn bình an và thuận lợi trong thời gian Covid này".

Ca sĩ Hà Thanh Xuân đến nhà thờ Tổ thắp hương, tiết lộ tình trạng của đàn anh.

Trong clip, có thể thấy nhà thờ Tổ của NSƯT Hoài Linh yên tĩnh, vắng vẻ đến lạ. Ngoài các đệ tử và những người làm thì không có bóng dáng khách ra vào trong nhà thờ Tổ. Tuy nhiên, cây cối trong nhà thờ Tổ trăm tỷ vẫn được cắt tỉa gọn gàng, sân vườn đều được quét dọn sạch sẽ.

Sau khi thắp hương khấn Tổ, ca sĩ Hà Thanh Xuân cũng ghé thăm cố nghệ sĩ Chí Tài. Trong đền thờ Tổ, chỉ có hai nghệ sĩ duy nhất được Hoài Linh lập bàn thờ riêng là cố nghệ sĩ Kim Ngọc và cố nghệ sĩ Chí Tài.

Đáng chú ý, trong clip của ca sĩ Hà Thanh Xuân, NSƯT Hoài Linh bất ngờ xuất hiện chớp nhoáng trong vài giây ngắn ngủi. Theo đó, nam danh hài đang tất bật nhổ cỏ, dọn vườn để chuẩn bị trồng thêm cây. Dáng vẻ tiều tụy, âu lo lộ rõ trên khuôn mặt nam danh hài. Dù trong nhà thờ Tổ có nhiều người làm nhưng nam nghệ sĩ vẫn muốn tự tay làm mọi việc.

Hoài Linh xuất hiện với bộ dạng tiều tụy, xanh xao.

Trước đó, tối ngày 24/5, NSƯT Hoài Linh đã chính thức ra mặt và lên tiếng trần tình về số tiền cứu trợ hơn 13 tỷ đồng. Trong đoạn video clip, NSƯT Hoài Linh cho biết: “Như lời hứa ban đầu với quý vị, sau khi trao tiền từ thiện cho đồng bào miền Trung, Linh sẽ có báo cáo cho quý vị. Trong ngày 21.5, Linh có nhận được một số câu hỏi, rằng số tiền đó hiện giờ ở đâu, đã được làm từ thiện chưa.

Hôm nay Linh báo cáo tình hình cho quý vị nắm rõ. Đây là lần đầu tiên Linh lên tiếng về số tiền liên quan đến cộng đồng và cũng là lần đầu tiên Linh cảm thấy cần thiết lên tiếng.

Như Hoài Linh đã chốt số tiền ngày 11.11.2020 là 13.417.197.865 đồng. Hiện nay tôi đã liên hệ với các địa phương và tiếp tục thực hiện công việc của mình đến khi nào hết số tiền quý vị gửi đến. Số tiền này sẽ đến đúng người, đúng đối tượng – đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai lũ lụt vừa qua. Sau lần báo cáo này, Linh sẽ có một lần báo cáo nữa với đầy đủ tất cả các chứng từ khi Linh trao tiền cho đồng bào. Trong đó gồm những giấy tờ đã ký xác nhận và chứng nhận của chính quyền sở tại”.

Nhà thờ Tổ của Hoài Linh bỗng "im bặt", vắng vẻ và yên tĩnh đến lạ.

Được biết, kể từ sau những ồn ào từ vụ ông Võ Hoàng Yên, bà Nguyễn Phương Hằng đến tiền từ thiện hơn 13 tỷ đồng, NSƯT Hoài Linh vẫn chưa cập nhật hay đăng tải bất kì một hình ảnh, clip nào trên mạng xã hội.

Chính vì thế, mọi động thái của nam danh hài trong thời điểm này đều thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.