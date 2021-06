NSƯT Vũ Linh bồi hồi: Một lần ký tên được 5 đô, khán giả tưởng nghèo cho tiền đến 28 nghìn đô

Mới đây, trên kênh Youtube của nghệ sĩ cải lương Vũ Linh đã đăng tải một video clip quay lại cảnh anh ngồi tâm sự cùng bạn bè. Tại đây, nam nghệ sĩ lần đầu bộc bạch về quá khứ hoàng kim của mình khi đi lưu diễn tại nước ngoài.

"Ngày đó tôi đắt show lắm. Tôi nhớ lúc ấy ra nước ngoài diễn có tôi, Lý Hùng, Thanh Kim Huệ một đêm chạy ba điểm.

Khán giả tại đó bu đông lên xin chữ ký, tôi ký tên một cái được luôn 5 đô la, ký từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, vừa ký vừa bán đĩa. Tôi đứng ký không cũng được một nghìn mấy trăm đô.

Đợt đó tôi toàn hát mấy bài nghèo như Kiếp nghèo, Con nhà nghèo… nên nhiều khán giả lớn tuổi bên ấy cứ tưởng tôi nghèo thật, đến gặp cứ cầm tiền dúi vào tay, rồi mang cả đồ ăn mời tôi ngồi ăn và bảo: "Nhìn con khổ quá, con qua đây ăn đi con".

Các cô, các bác cứ cho tiền, tới một nghìn, hai nghìn. Sáng sớm hôm đó tôi đi đổi ra được hẳn 28 nghìn đô, trong khi đó lương của tôi được có hai nghìn đô là cao lắm rồi.

Tôi còn nhớ, đợt đầu tiên tôi đi diễn với Bảo Quốc, Thanh Hằng, tôi được 300 đô tiền lương, còn anh Bảo Quốc được 200 đô, Thanh Hằng được 150 đô.

Hồi đó chúng tôi đi nước ngoài diễn dễ lắm, cứ lên tòa đại sứ xin giấy tờ là đi được luôn. Chúng tôi đi khắp châu Âu rồi sang Úc, Mỹ diễn, vui lắm", NSƯT Vũ Linh tâm sự.

Trước đó, nghệ sĩ Vũ Linh cũng đã từng chia sẻ về sự nghiệp sau nhiều năm tận hiến hết mình vì nghệ thuật: "Bây giờ người ta nhắc tới đi Vũng Tàu là thấy thích thú vì được đi nghỉ mát, vui vẻ chứ ngày xưa tôi nghe tới Vũng Tàu là ớn hết người vì tôi quay ở đó đến nát bét luôn.

Vào phòng thu, chỉ có mình tôi với người bấm máy ngồi từ 8 giờ sáng tới 10 giờ đêm. Mỗi lần thu, tôi phải thu liên tiếp 21 ngày cho 7 tuồng, mỗi tuồng 3 ngày, chỉ được nghỉ một ngày duy nhất.

Quần áo diễn của tôi, hai người phải thay nhau may mà không kịp để vào vở diễn. Có một thợ may phải may trong 3 ngày những 40 cái áo sơ mi để đem ra Đà Lạt.

Tôi mà không phải trả nợ suốt 20 năm qua thì bây giờ nhà cửa tôi ăn không hết.

Tôi không có giờ ăn, không có giờ ngủ, cứ phải quay liên tục như thế. Ở trường quay có đầy đủ các món, phở, hủ tiếu, bún bò, bánh ướt, bún riêu, thích ăn món nào có món đó.

Nhưng tôi chỉ ăn được một chút, không được ăn nhiều vì ăn nhiều thì bụng đầy quá không mặc được quần áo. Tôi phải ăn rất ít. Đến khi quay xong xuôi, về nhà mới được ăn.

Nhưng về nhà tôi cũng chẳng ăn, vừa lột đôi giày ra một cái là leo lên giường ngủ luôn vì quá mệt, chỉ thèm ngủ".

Hiện tại, những tâm sự chân thành của NSƯT Vũ Linh vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.