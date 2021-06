Giữa lùm xùm bê bối đời tư của giới nghệ sĩ Việt, ca sĩ Trịnh Tuấn Vỹ gây chú ý khi tuyên bố bỏ nghề vì day dứt.

Trịnh Tuấn Vỹ tiết lộ quá khứ ăn chơi, từng sa vào cá độ bóng đá.

Mới đây, trong một livestream, nam ca sĩ đã không ngần ngại thú nhận về quá khứ ăn chơi của mình: "Tôi hiện đang ở Las Vegas. Bên Mỹ này mở cừa 100% rồi, ai cũng chích vắc xin hết nên muốn đeo khẩu trang cũng được, không đeo cũng không sao. Thậm chí, người đi tiêm vắc xin còn được cho vài chục đô. Tôi cũng đã được chích ngừa Covid rồi.

Cờ bạc là bác thằng bần, nhiều người Việt qua Las Vegas kiếm sống bằng cờ bạc. Hồi đó tôi cũng cá độ đá banh này nọ, nhưng cái gì đã qua rồi thì thôi.

Tôi giờ đã gần 40 rồi, qua bên này già hẳn đi. Với lại, thời điểm tôi qua Mỹ cách đây một năm đúng dịp dịch bệnh, phải cách ly cả nước nên tôi trầm cảm rất nhiều.

Với lại, qua một nước khác sinh sống khó khăn lắm. Dù ở Việt Nam có là ông hoàng bà chúa thì qua đây cũng phải làm lại từ đầu thôi. Tôi cần có thời gian để thích nghi.

Vốn tiếng Anh cũng tôi không giỏi nhưng khi trao đổi, nói chuyện vẫn hiểu được người ta nói gì nên hòa nhập nhanh. Tôi đi đâu cũng đi một mình.

Bên này cuộc sống của tôi khá ok, đi đâu cũng được mọi người thương. Những người ghét tôi thì tôi đều nhận ra".

Tuyên bố bỏ nghề vì day dứt, ca sĩ Trịnh Tuấn Vỹ bị khán giả 'ném đá' dữ dội.

Bên cạnh đó, ca sĩ Trịnh Tuấn Vỹ cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm cá nhân về vụ việccủa danh hài Hoài Linh:

"Mấy bữa nay, tôi hay viết trên Facebook những dòng suy nghĩ của mình, ai thích thì đọc, không thích thì thôi.

Về sự việc của anh Hoài Linh thời gian qua, tôi thấy tùy theo mọi người. Ai nghĩ đúng thì đúng, ai nghĩ sai thì sai. Mọi người cứ chờ pháp luật ra tay thôi, đừng tham gia làm gì nhiều.

Còn nếu khán giả muốn thanh lọc giới nghệ sĩ thì tốt nhất không để ý, không coi những nghệ sĩ scandal đó nữa. Như tôi này, một khi đã không thích là không nhắc tới, cũng không coi. Tất cả mọi lời nói đều là ngụy biện, đã sai rồi thì có nói tới nói lui vẫn không thay đổi được gì.

Mọi người thấy tôi xăm mình nên tưởng tôi gai góc, chứ thực ra tôi sống thật tâm lắm.

Tôi biết một câu nói như sau, đói nằm co, no đẻ số, dân thuyền chài hay nói vậy, tức là khi đói thì dễ thương lắm nhưng no là lật mặt liền. Nghệ sĩ dù tài năng đến đâu mà không có đồng tiền của khán giả cũng chẳng nổi tiếng, thành danh, giàu có được.

Dù ba tôi là diễn viên, nghệ sĩ, nhưng từ bé đến giờ tôi không coi hài. Tôi biết được cuộc sống thật của giới nghệ sĩ đó như thế nào nên không thèm coi hài của họ.

Nếu có coi, tôi chỉ coi những nghệ sĩ thâm thúy, chân chính như Thành Lộc, Hữu Châu, Trung Dân, Thanh Thủy..., chứ không bao giờ coi hài của các nghệ sĩ sau này.

Tôi biết thừa, một số nghệ sĩ nổi tiếng sau này đi theo Hoài Linh vì Hoài Linh nâng đỡ họ, có Hoài Linh mới có những nghệ sĩ đó. Bởi vậy nên họ mới đứng ra bênh vực Hoài Linh".

NSƯT Hoài Linh gây tranh cãi gay gắt dù đã nhiều lần lên tiếng giải trình về số tiền từ thiện hơn 13 tỷ đồng.

Hiện tại, những lùm xùm xoay quanh vụ việc NSƯT Hoài Linh “ngâm” số tiền từ thiện hơn 13 tỷ đồng vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.