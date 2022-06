Bà Phương Hằng tiếp tục 'mọt gông' trong nhà đá, Trang Trần ân hận vì chưa thể làm điều này

Sáng ngày 22/6, theo báo Tuổi trẻ, Công an TP. HCM vừa có Quyết định gia hạn điều tra lần một, đồng thời gian hạn thêm 2 tháng tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng 51 tuổi, thường trú 17-19 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Quận 1; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam.

Bà Phương Hằng bị tam giam thêm 2 tháng

Lý do gia hạn thêm 2 tháng tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng, cơ quan chức năng cho biết, vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, cần phải có thời gian dài hơn cho việc điều tra và không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam, nên việc tiếp tục tạm giam thêm 2 tháng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng là cần thiết.

Trang Trần viết tâm thư nhắn gửi mẹ ruột

Tin buồn của bà Phương Hằng nhưng lại là niềm vui đối với giới nghệ sĩ, trong đó có Trang Trần. Bởi từ trước đến nay, Trang Trần vẫn được biết đến là kẻ thù không đội trời chung với nữ đại gia 50 tuổi. Không chỉ bị bà Phương Hằng "réo tên" trên sóng livestream, cựu người mẫu còn liên tục bị chỉ trích về việc làm từ thiện. Nhận lời "tuyên chiến" của nữ đại gia 50 tuổi, Trang Trần cũng không ngần ngại đáp trả. Kể từ đó, cuộc khẩu chiến không có hồi kết giữa bà Phương Hằng với Trang Trần chính thức bắt đầu. Thậm chí, đến nay, dù vợ đại gia Dũng lò vôi đã phải trả giá trong trại tạm giam nhưng dường như đối với cô vẫn là chưa thỏa đáng.

Cách đây ít phút, trên trang cá nhân, Trang Trần tiếp tục chia sẻ loạt ảnh tự do 'bay nhảy' bên trời Âu cùng gia đình giữa lúc bà Phương Hằng bị tạm giam chưa rõ ngày trở về: "Tôi và mẹ khắc khẩu và mẹ tôi là người tiết kiệm nên đi đâu chơi, du lịch nhà hàng cũng phải bảo bạn bè mời mới đi. Đâu ai thương con bằng mẹ ruột của mình. Gần bốn chục tuổi tôi chỉ có một nuối tiếc chưa kịp đưa bố tôi về Đà Lạt thăm vùng kinh tế mới gặp bạn bè. 14 năm trước vào Sài Gòn lập nghiệp tiền ăn chả đủ nên lực bất tòng tâm. Bố ốm chục năm nên tôi không muốn ông đi xe khách nên hẹn ông cố chờ để mua vé máy bay và đã không kịp để làm.



Trang Trần tiên đoán về cảnh 'tù đày' của bà Phương Hằng trước đó

Tôi muốn đưa mẹ đi muôn nơi để mẹ khát con mua ngay chai nước, mẹ mệt con đưa vô cái quán có điều hoà ngồi, mẹ thích ăn kem mua kem chỗ ngon nhất mẹ ăn, chụp thật nhiều hình mẹ về ngắm. Bởi nếu để mẹ đi một mình mẹ chả dám tiêu gì ngay cả khi đưa mẹ cục tiền.

Ngày gia đình tôi chỉ muốn lan toả thông điệp hãy giữ nụ cười trên môi mẹ cha bởi với họ chúng ta là cả bầu trời thì làm con hãy coi cha mẹ là lòng đại dương. Tôi và bà ngoại sẽ đi với nhau nhiều khung trời kỷ niệm. Mong ngoại khoẻ mạnh để đi vài chục năm với chúng con. Các dì không chịu đi vì bận trông nom kinh doanh hộ con giao trách nhiệm này cho con nên mong mẹ hiểu rằng chúng con mỗi đứa sẽ có một cách giữ nụ cười trên môi mẹ".

Hiện tại, những chia sẻ của Trang Trần vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.