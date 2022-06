Bộ đôi giọng khủng bật mí điều thầm kín về đối phương: 'Thích ngay từ cái nhìn đầu tiên'

Mới đây, 2 thành viên Davichi đã xuất hiện trên show "You Quiz on the Block" và chia sẻ về nhiều điều trong công việc và cuộc sống. Vào ngày này, MC Yoo Jae Suk hỏi rằng: "Bọn em đã ở bên nhau gần 17 năm rồi. Liệu sự tồn tại của người này có ý nghĩa thế nào trong cuộc sống của người kia vậy?".

Davichi là nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc bao gồm Lee Hae Ri và Kang Min Kyung

Lee Haeri thành thật chia sẻ: "Nếu không có em ấy, em cảm thấy cuộc sống của mình không có ý nghĩa gì nữa. Bọn em có 1 mối nhân duyên không cần phải cố gắng cũng ở bên nhau được. Bọn em quen nhau qua công việc, khi cả 2 đều đã trưởng thành nhưng em ấy đã trở thành 1 phần không thể thiếu của em, là niềm tự hào trong cuộc đời em".

Davichi - Bộ đôi Ballad sở hữu các ca khúc "diệt sạch" BXH

Ngoài ra, Kang Min Kyung cũng thổ lộ: "Ngay từ lần đầu nhìn thấy nhau, em đã thích chị Haeri rồi. Em thích chị ấy đến mức không muốn đánh mất điều gì cả. Em cảm nhận được đây là mối nhân duyên tốt đẹp. Mỗi khi đứng trên sân khấu, dù hôm đấy sức khỏe em có không tốt đi nữa thì chỉ cần nhìn thấy chị Haeri, em sẽ nghĩ rằng "Mình sẽ làm được, chỉ cần có chị ấy là được".

Davichi ra mắt vào năm 2008

Davichi là nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc với 2 thành viên tài năng Lee Hae Ri và Kang Min Kyung. Cả Hae Ri và Min Kyung đều sở hữu giọng hát nội lực thuộc dạng hiếm có của Kpop. “Davichi” có nghĩa là “Ánh sáng tỏa sáng khắp thế gian”. Khác với những nhóm nhạc thần tượng, Davichi không chỉ mang nét đẹp rạng ngời mà rất chú trọng vào giọng hát. Những ca khúc của Davichi luôn được đầu tư kỹ lưỡng, giai điệu nhẹ nhàng, ca từ sâu sắc. Đặc biệt, Davichi có nhiều ca khúc nhạc phim trong nhiều bộ phim đình đám trong thời gian qua.

Ra mắt năm 2008, Davichi đã giành được nhiều giải thưởng ở hạng mục “nhóm nhạc nữ mới xuất sắc nhất”. Ca khúc “8282” trong mini album phát hành năm 2009 nhanh chóng dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc.