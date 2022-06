Cháy vé showcase tại Mỹ ngay khi vừa mở bán, aespa quyết định làm một điều ý nghĩa cho khán giả

Mới đây, SM thông báo rằng showcase tại Mỹ của aespa mang tên "SYNK in LA" sẽ được kéo dài thêm 1 ngày nữa vào 27/4 do nhu cầu rất lớn từ người hâm mộ. Được biết, toàn bộ chỗ ngồi tại buổi diễn của nhóm đã "sold out" hoàn toàn ngay sau khi vừa mở bán vé. Như vậy, aespa sẽ có sân khấu chính thức tại ở YouTube Theater, LA, Mỹ vào lúc 8h tối ngày 26/6 và 27/6.

aespa mở thêm một buổi biểu diễn để đáp ứng nhu cầu của khán giả

Sau 8 tháng kể từ khi phát hành MV "Savage", aespa sẽ chính thức trở lại đường đua KPOP với mini album GIRLS dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 8/7 tới đây. Đây được xem là màn "ngủ đông" lâu nhất của aespa kể từ khi debut, vì vậy, người hâm mộ vô cùng hào hứng chờ đợi "gà chiến" GEN4 của SM đem đến điều đặc biệt gì trong lần comeback này.

aespa liên tục đạt thành tích khủng kể từ comeback

Đáng chú ý, mini album còn chưa phát hành nhưng aespa đã đạt được thành tích khủng khiến nhiều người phải khiếp sợ. Cụ thể, chỉ trong 1 tuần mở pre-order kể từ 2/6, lượng pre-order của mini album 'Girls' đã cán mốc 1 triệu bản trên toàn cầu. Với thành tích ấn tượng trên, aespa đã xuất sắc ghi nhận vào kỉ lục khi trở thành nhóm nữ thứ 2 sau BLACKPINK đạt được điều này.

aespa ngày càng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả

aespa là một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được thành lập bởi SM Entertainment. Họ chính thức ra mắt khán giả vào ngày 17/11/2020 với 4 thành viên Karina, Winter, NingNing và Giselle. Nhóm gây ấn tượng mạnh với concept AI với thêm 4 nhân vật ảo tượng trưng cho mỗi thành viên. Kể từ khi debut đến nay, aespa sở hữu nhiều bản hit như Black Mamba, Next Level, Savage... Nhóm cũng gây ra nhiều tranh cãi về khả năng vũ đạo, hát live hay nhan sắc không thần thánh như trên ảnh.