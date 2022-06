Clip cô gái bị biến thái sàm sỡ tại nhà riêng ở Đông Tác, Hà Nội:

Clip 1

Clip 2

Cô gái đang dựng xe vào nhà thì bất ngờ bị biến thái tấn công

Mới đây, một cô gái sống tại khu vực Đông Tác - Hà Nội đã bị kẻ gian rình rập ở cổng sau khi đi làm về và trong lúc đang dựng xe máy thì tên này đã vào tận nhà để đụng chạm khiến cơ thể ai nấy xem xong cũng không khỏi bất bình.

Biến thái ngang nhiên sàm sỡ vòng 1 của cô gái ngay tại nhà riêng

Theo camera ghi lại, kẻ biến thái này được cho là đã có tính toán từ trước khi căn được đúng thời điểm cô gái về nhà. Sau đó hắn dùng áo che mặt để né camera và rồi thực hiện hành vi cực kỳ trái đạo đức xong bỏ chạy. Tất cả chưa đến 30 giây nhưng có thể khiến cô gái ám ảnh cả đời.

Dưới bình luận, nhiều cư dân mạng tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành vi đồi bại của nam thanh niên: "Xã hội giờ biến thái nhiều quá. Sao mọc ra bọn này không biết, phải bắt được cho vào tù mới nếm trải được thế nào là đau khổ. Xem mà bực mình quá", "Eo ơi lại đeo kính à. Sợ mấy bọn nhìn rõ tri thức mà toàn sát thủ với bệnh hoạn", "Mong nước ta có hình thức xử phạt mạnh tay với những kẻ biến thái như này ạ",...

Cô gái không thể chống cự khi kẻ biến thái quá khỏe

Hiện tại, nạn nhân đã trình báo sự việc với công an để điều tra làm rõ và bắt được thủ phạm. Hầu hết cư dân mạng đều thật sự mong rằng cơ quan chức năng sẽ mạnh tay với những đối tượng vừa nguy hiểm, vừa mất đạo đức, vừa gây ảnh hưởng vô cùng xấu cho toàn thể xã hội dạng như thế này.