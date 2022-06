Lời tiên đoán về cảnh tù đày của bà Phương Hằng 'ứng nghiệm', Trang Khàn tự nhận là nhà tiên tri

Sáng ngày 22/6, theo báo Tuổi trẻ, Công an TP. HCM vừa có Quyết định gia hạn điều tra lần một, đồng thời gian hạn thêm 2 tháng tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng 51 tuổi, thường trú 17-19 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Quận 1; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam.

Bà Phương Hằng bị tam giam thêm 2 tháng

Lý do gia hạn thêm 2 tháng tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng, cơ quan chức năng cho biết, vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, cần phải có thời gian dài hơn cho việc điều tra và không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam, nên việc tiếp tục tạm giam thêm 2 tháng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng là cần thiết.

Cũng trong ngày 22/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã nhận được đơn đề nghị xử lý trách nhiệm hình sự đối với ông Đặng Anh Quân; nhóm êkip hậu trường các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng gồm: ông Huỳnh Công Tân, bà Lê Thị Thu Hà (Ha Lee), bà Nguyễn Thị Mai Nhi (Hoàng Nhi); nhóm những cá nhân (chủ kênh YouTube) tham gia phát tán, đăng tải các video ủng hộ bà Hằng gồm: bà Bùi Thanh Quỳnh Như (kênh Lang thang đường phố), Jimmy Huỳnh, chủ kênh YouTube Anh Nông Dân, chủ kênh YouTube Chinh Lê, Long Ngô.

Chia sẻ của Trang Trần trên trang cá nhân

Tin buồn với bà Phương Hằng nhưng lại là tin vui đối với giới nghệ sĩ. Điển hình là cựu người mẫu Trang Trần. Trên trang cá nhân, Trang Trần không tiếc lời "cà khịa": "Tâm linh không đùa được đâu, ngày nhận được tin chị tạm ở thêm 2 tháng cũng là ngày mẹ con, bà cháu nhà em được visa đi châu Âu và tính kế hoạch hương án 100 ngày cho chị guột. Mấy cháu có ngóng tin mẹ thì nhớ theo dõi lời tiên tri của dì, dì phán không chuẩn nhưng đoán là không cần chỉnh nha mấy cháu hôn mê sâu".

Trang Trần nhận visa đi châu Âu đúng ngày bà Phương Hằng gặp vận đen

Bên cạnh NSƯT Hoài Linh, Trấn Thành, ca sĩ Vy Oanh, Đàm Vĩnh Hưng, Trang Trần cũng từng là "kẻ thù không đội trời chung" với bà Phương Hằng. Không chỉ bị bà Phương Hằng "réo tên" trên sóng livestream, cựu người mẫu còn liên tục bị chỉ trích về việc làm từ thiện. Nhận lời "tuyên chiến" của nữ đại gia 50 tuổi, Trang Trần cũng không ngần ngại đáp trả. Kể từ đó, cuộc khẩu chiến không có hồi kết giữa bà Phương Hằng với Trang Trần chính thức bắt đầu. Thậm chí, đến nay, dù vợ đại gia Dũng lò vôi đã phải trả giá trong trại tạm giam nhưng dường như đối với cô vẫn là chưa thỏa đáng.

