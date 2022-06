Nam phụ gây sốt 'Hẹn hò chốn công sở' từng làm thực tập sinh với SEVENTEEN trước khi đi đóng phim

Mới đây, trong chương trình "Radio Star", diễn viên Kim Minkyu đã hào hứng tiết lộ: "Em từng có một khoảng thời gian ngắn tập luyện và chuẩn bị để trở thành ca sĩ trong nhóm nhạc. Em không biết rõ lúc đó nhóm sẽ trở thành như thế nào, nhưng em đã tập luyện cùng SEVENTEEN trong khoảng 1 tháng. Sau đó em đã dừng lại vì em không hát hay đến mức có thể trở thành ca sĩ, em cũng không nhảy được, và quan trọng hơn là em có khát vọng đi diễn xuất".

Diễn viên Kim Minkyu từng làm thực tập sinh với SEVENTEEN

Tiết lộ này của diễn viên Kim Minkyu khiến các fan rất bất ngờ và thích thú. Một điều trùng hợp là trong SEVENTEEN cũng có thành viên tên Kim Minkyu/Kim Mingyu. Trước đó, vào năm 2017, diễn viên Kim Minkyu từng cực hot với giọng hát ngọt ngào khi tham gia "I Can See Your Voice 4". Vừa qua, anh cũng thu hút chú ý và nổi tiếng hơn nữa khi vào vai thư ký Cha trong bộ phim ăn khách "Hẹn Hò Chốn Công Sở".

Kim Minkyu trong phim "Hẹn hò chốn công sở"

Được biết, Kim Min Kyu sinh năm 1995, sở hữu chiều cao 1m83 và ra mắt với tư cách là người mẫu và diễn viên vào năm 2015. Bên cạnh đó, nam ngôi sao còn được khán giả quen mặt với giọng hát ngọt ngào, nụ cười duyên dáng và má lúm đáng yêu sau chương trình I Can See Your Voice vào năm 2017. Ngoài ra, còn xuất hiện trong bộ phim Signal, School 2015, Cuộc đời đầu tiên, Mùi hương bí ẩn, Queen: Love and War.

Kim Minkyu gây chú ý với gương mặt trẻ trung, dễ thương và nụ cười tỏa nắng

Hiện tại, những chia sẻ của Kim Minkyu vẫn nhận được sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.