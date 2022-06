Người quen của Hồ Gia Hùng lên tiếng bênh vực nam ca sĩ, tố Thúy An chuyên đi lừa đảo quỵt tiền

Thời gian gần đây, lùm xùm hôn nhân của ca sĩ Hồ Gia Hùng với Diệp Thúy An vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Sau hành động ném ảnh của vợ, Hồ Gia Hùng đã lên tiếng đáp trả cực gắt. Thậm chí còn tiết lộ bản thân "gặp trúng con hàm lừa" và tuyên bố thẳng thừng rằng "chẳng còn cơ hội nào cho em nữa".

Hồ Gia Hùng và Thúy An chia tay khi vừa kết hôn được 3 tháng

Bên cạnh hàng loạt lời chỉ trích của cộng đồng mạng, một người quen của nam ca sĩ đã đăng tải dòng trạng thái bênh vực anh và tố Diệp Thúy An lừa đảo vì chính bản thân mình cũng là nạn nhân: "Chị tin em bị lừa Hồ Gia Hùng ạ. Bởi vì chị và bạn thân của chị cũng bị nó lừa quỵt tiền gần 200 triệu năm 2018. Có giấy nợ công chứng mà chị bận chưa có thời gian kiện nó ra toà.

Ngày nó làm đám cưới chị đã định cho người đến siết nợ trong đám cưới nhưng thầy và anh trai Chu Bin khuyên thôi kệ bỏ qua cho nó đi em, có phước có phần. Quả báo đến với nó nhanh quá, chị chưa kịp phá thì nó đã lộ rõ nguyên hình rồi. Tội nghiệp em trai gặp ngay con lừa đảo chuyên nghiệp. Á hậu Diệp Thuý An. Lê Thị Mộng Thuý".

Hồ Gia Hùng tiết lộ bị vợ lừa

Trước đó, vợ Hồ Gia Hùng đã đăng tải một clip trên TikTok với dòng trạng thái "Thay lòng" và đính kèm nhiều hastag alone như "sosad", "conhungyeuthuongnao", "hogiahung". Trong video clip, Thúy An cầm theo ảnh cưới của hai vợ chồng đi lên cầu thang và thả xuống tầng 1 không chút lưỡng lự. Chiếc ảnh cưới đã bị vỡ tan tành. Đây có thể coi như thay một lời thông báo cho fan hâm mộ rằng "chúng tôi chia tay rồi" của Thúy An.

Chiếc ảnh cưới bị ném vỡ tan tành

Được biết, vào cuối tháng 3/2022, cựu thành viên nhóm nhạc HKT đình đám một thời - Hồ Gia Hùng đã tổ chức lễ cưới cùng bạn gái Diệp Thuý An. Hôn lễ được tổ chức tại một nhà hàng có tiếng, trong sự chúc phúc của gia đình, họ hàng hai bên cùng đông đảo bạn bè, đồng nghiệp.

Vợ nam ca sĩ là Diệp Thúy An, sinh năm 1998. Cô là người mẫu, giáo viên dạy catwalk tại TP.HCM. Cô cũng được khá nhiều người biết tới khi giành giải tại một cuộc thi sắc đẹp. Về phần Hồ Gia Hùng, anh sinh năm 1993, quê tại Long Xuyên (An Giang). Anh được nhiều người biết tới với tư cách thành viên nhóm nhạc HKT. Sau 10 năm, Hồ Gia Hùng tuyên bố rời nhóm vào cuối năm 2016. Sau khi rời nhóm, Hồ Gia Hùng rút khỏi showbiz và trở về quê kinh doanh.