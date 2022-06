Nữ idol ngập trong nợ nần dù từng thuộc nhóm nhạc hàng đầu, lịch trình bận rộn đến nghẹt thở

Mới đây, Lee Boram (cựu thành viên SeeYa) đã xuất hiện trên chương trình "Hangout With Yoo" và thừa nhận mình đã mắc kẹt trong nợ nần suốt 16 năm ra mắt: "Tôi chỉ muốn trả hết nợ mà thôi. Tôi vẫn còn rất nhiều món nợ phải gánh. Khi còn hoạt động trong nhóm tôi không kiếm được nhiều tiền. Xe của bố tôi đã quá cũ rồi, tôi muốn đổi xe mới cho ông ấy".

Lee Boram từng là cựu thành viên của nhóm nhạc SeeYa

Chia sẻ này của Boram khiến cư dân mạng phẫn nộ với công ty quản lý cũ MBK Entertainment. Vào thời điểm vừa ra mắt, SeeYa đã là nhóm nhạc tiềm năng khi sở hữu rất nhiều bản hit lớn như "Wonder Woman", "Love Greeting", "Crazy Love Song", "Women's Generation", "Scent of a Woman", "Forever Love",... Nhóm thậm chí còn giành hạng nhất trên show âm nhạc với ca khúc "Scent of a Woman" trong thời gian ngắn nhất.

Lee Boram bận rộn với lịch trình dày đặc

Tuy nhiên, trong show "Sugar Man 3", SeeYa tiết lộ rằng nhóm không biết mình đạt hạng nhất trên show âm nhạc vì có quá nhiều lịch trình, mỗi ngày chỉ được ăn mỳ tôm và ngũ cốc. Với tần suất hoạt động như vậy, cư dân mạng không hiểu MBK đã phân chia lợi nhuận với nghệ sĩ ra sao mà Boram vẫn không kiếm đủ tiền để trả nợ suốt 16 năm qua.

Lee Boram ngập trong nợ nần dù từng thuộc nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc

