Clip người đàn ông đánh cháu bé 4 tuổi ở khu vui chơi

Mới đây, mạng xã hội không khỏi xôn xao khi một bài đăng tố một người đàn ông đánh bé gái 4 tuổi được đăng tải. Kèm theo đó là đoạn video clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh cháu bé bị bạo hành được camera ghi lại. Theo nội dung bài tố, sự việc trên xảy ra tại một khu vui chơi ở Linh Đàm thuộc địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Camera ghi lại cảnh người đàn ông dùng vũ lực với bé gái

Nguyên văn bài đăng tố cáo của phía gia đình bé gái 4 tuổi như sau: "Em nhờ các cụ, các anh/chị ở khu vực Linh Đàm đặc biệt có 1 bạn nữ có quay lại camera sự việc cận cảnh sự việc giúp em cho e xin lại hình ảnh cụ thể, trong clip đánh con em ở khu vui chơi đối diện CGV Linh Đàm vào tối 20h30 ngày 7/6/2022 cụ thể sự việc như sau :

Bạn bé nhà em 4 tuổi đi chơi khu vui chơi vào tối hôm qua thì nói bác cản khu chơi của con nên con có ném bóng vào bác. Bình thường bạn nhà em có ngã đau cũng không bao giờ khóc nhiều mà từ tối hqua đến ngày hôm nay luôn sợ, khóc nhiều và hoảng loạn.

Bài đăng tố cáo của gia đình bé gái được chia sẻ trên mạng xã hội

Em thấy có gì không ổn nên đã check camera thì sự việc như trong clip: Một bé 4 tuổi chưa biết gì ném bóng nhưng là 1 người lớn đánh con em như kia là không thể chấp nhận được, đánh như đánh 1 người lớn và đánh 1 lần đi tìm tiếp con em chỗ khác để đánh tiếp. Sức một đứa bé 4 tuổi ném quả bóng ở nhà bóng liệu đau đến mức nào mà đánh nó như kia.

Nhân viên ở đó có nói lại rằng không chỉ đánh sau anh ý ra ngoài còn chửi và doạ con bé rất nhiều và nó khóc từ lúc đấy mãi không dừng. Em nhờ các cụ và cộng đồng mạng giúp em tìm ra người trong clip, trong trường hợp này em có thể liên hệ công an và kiện được không? Nhờ các cụ giúp em. Em cám ơn các cụ".

Dân mạng bức xúc trước hành động của người đàn ông trong clip

Dưới bình luận, hầu hết cư dân mạng đều vô cùng phẫn nộ khi chứng kiến đoạn video clip trên: "Xem mà ức chế. Cố gắng tóm được để bảo vệ trẻ em", "Cũng là người bố mà đánh con người ta sợ thật", "Sao lại đánh đứa bé dã man thế kia", "Mong sớm tìm được người đánh bé gái", "Vừa xem clip xong thấy mà ức chế dã man",...

Chân dung người đàn ông hành hung bé gái 4 tuổi tại khu vui chơi

Hiện tại, công an phường Hoàng Liệt, Hà Nội vẫn đang xác minh bài đăng tố cáo một người đàn ông đánh bé gái 4 tuổi ở khu vui chơi Linh Đàm.