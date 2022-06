Quán cà phê của mỹ nhân 'dao kéo' Park Han Byul gây tranh cãi với nhà vệ sinh 'lộ thiên'

Sau khi chồng là Yoo In Suk dính bê bối liên quan đến Burning Sun, nữ diễn viên Park Han Byul đã rời khỏi làng giải trí và cùng con trai đến sống ở đảo Jeju. Tại đây, cô mở một quán cà phê nhỏ để kinh doanh và không tiết lộ nhiều về cuộc sống riêng tư của gia đình.

Park Han Byul rời khỏi làng giải trí sau khi chồng dính lùm xùm

Chia sẻ về cuộc sống của Park Han Byul, Eugene - bạn thân của cô tiết lộ: “Một năm trước, cô ấy nói với tôi có kế hoạch mở quán cà phê. Không thể tin rằng tòa nhà đổ nát lại có thể trở nên tuyệt vời như thế này. Mặc dù chưa chính thức mở cửa nhưng nó đã trở thành một địa điểm hot. Bà chủ Park hiện đang điều hành công việc kinh doanh. Chúc mừng khai trương nhé”.

Quán cà phê của Park Han Byul gây tranh cãi khi xây nhà vệ sinh "lộ thiên"

Tuy nhiên mới đây, tranh cãi đã nổ ra xung quanh nhà vệ sinh trong quán cà phê của Park Han Byul. Với thiết kế cửa trong suốt, trần nhà bằng thủy tinh và cây cối rậm rạp xung quanh, nhiều người cho rằng nhà vệ sinh quá "lộ thiên" và khiến khách du lịch mất tự nhiên. Mặt khác, cũng có nhiều người thấy thích thú trước cách bài trí độc đáo, gần gũi với thiên nhiên này của quán.

Cận cảnh quán cà phê của Park Han Byul

Park Han Byul sinh năm 1984, là một trong những mỹ nhân hàng đầu của showbiz Hàn. Cô nổi tiếng ngay từ thời học phổ thông với biệt danh "ulzzang huyền thoại" (hot girl nổi tiếng). Park Han Byul gia nhập showbiz với vai trò diễn viên, từng góp mặt trong My Fair Lady, The Girl Who Sees Smells, Oh! My Lady...

Mỹ nhân "dao kéo" mở quán cà phê ở đảo Jeju và sống cùng con trai

Park Han Byul kết hôn với doanh nhân Yoo In Suk (David Yoo) vào năm 2017. Cô sinh con đầu lòng năm 2018. Năm 2019, chồng cô dính líu đến scandal Burning Sun. Yoo In Suk bị kết án một năm 8 tháng tù giam, ba năm quản chế với tội danh môi giới mại dâm, hối lộ quan chức.