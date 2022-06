Siêu mẫu Hà Anh tiếp tục bị tố trả treo, nói dối để đổ lỗi cho stylist và ekip bên NTK Trần Hùng

Tối ngày 29/6, mạng xã hội không khỏi xôn xao trước bài đăng tố siêu mẫu Hà Anh trả treo, không trung thực khi nhắc đến các vấn đề trong quá trình mượng váy trong đêm chung kết Miss Universe vừa qua. Nguyên văn bài tố như sau: "Stylist của chị Hà Anh đã liên hệ với bên mình từ ngày 14/06 để muốn làm váy cho chị Hà Anh. Bên mình đã từ chối rất nhiều lần, nhưng vì bị “ép” vào tình thế khó xử và vì nghĩ tình cảm chung nên mình confirm với bên Stylist vào sáng ngày 21/06 là ngày 25/06 mình sẽ giao váy qua cho chị Hà Anh.

Mình cũng nói luôn là nếu mình nhận làm thì bên ekip phải chấp nhận deadline sát sự kiện. Vậy là có 4 ngày để ekip chị Hà Anh chuẩn bị phụ kiện. Nhưng chị Hà Anh lại nói trong tin nhắn là mãi đến trước sự kiện 2 ngày bên Stylist của chị báo lại là bên mình làm đồ không kịp. Trong cuộc nói chuyện Stylist của chị Hà Anh khẳng định câu nói trong tin nhắn của chị Hà Anh là không đúng sự thật.

Siêu mẫu Hà Anh liên tục bị bóc phốt

Thứ hai, chị Hà Anh có nói với bên mình là vì trước sự kiện 2 ngày bên Stylist của chị báo lại là bên mình làm đồ không kịp. Nên chị mượn đồ NTK khác. Nhưng Stylist của chị lại chia sẻ với mình rằng sáng ngày 21/06 sau khi nhận được confirm của TRAN HUNG trước sự kiện 4 ngày, thì tối cùng ngày lại nhận được thông tin bên quản lý của chị Hà Anh liên hệ với một bên NTK khác. Vậy mục đích mượn đồ NTK khác của chị Hà Anh không phải là do bên mình báo không kịp đồ, mà do chị muốn bắt cá hai tay, mặc dù ekip của chị đã làm bên mình khó xử để nhận lời nhưng vẫn đi mượn thêm đồ của NTK khác.

Thứ ba, chị có nói chị không kịp chuẩn bị quần lót bên trong, nhưng Stylist của chị khẳng định có thể mua cho chị chỉ trong 10 phút. Vậy lý do từ chối không mặc đồ của bên mình không phải do cái quần lót, vậy lý do chị đưa ra chỉ là sự ngụy biện.

Đoạn tin nhắn giữa siêu mẫu Hà Anh và ekip

Thứ tư, chị có nói với bên mình chị chưa bao giờ nhìn thấy chiếc váy có sẵn từ trước đó. Nhưng chính stylist của chị đã nói rõ là làm giống hệt mẫu thiết kế có sẵn, đổi màu và gửi trong nhóm cho chị cũng như gửi riêng cho chị để chắc chắn chị có xem qua. Và bạn khẳng định sau đó chị có đọc. Vậy thì lý do chị nói sai sự thật là gì? Có phải là sự thiếu trung thực và đùn đẩy trách nhiệm và muốn đổ hết lỗi cho stylist của chính mình?

Thứ năm, sau khi biết quản lý của chị Hà Anh đã liên hệ NTK thứ hai, mặc dù bên mình đã confirm và đang làm đồ cho chị Hà Anh, thì Stylist của chị Hà Anh đã nói rõ nếu chọn NTK thứ hai thì để báo lại với bên mình dừng làm đồ, nhưng quản lý của chị Hà Anh bảo cứ để xem như thế nào. Sau khi biết thiết kế của NTK thứ 2 sai màu với dresscode của chương trình, Stylist của chị Hà Anh đã cảnh báo và hỏi lại CEO bên chương trình và mọi người vẫn thống nhất mặc đúng dresscode là màu đen họa tiết Á Đông. Nhưng chị Hà Anh vẫn quyết mặc bộ váy sai dresscode. Hẳn chị muốn để mình nổi bật hơn chăng?

Hà Anh trả treo với ekip NTK Trần Hùng

Qua những vấn đề nêu trên mình xin khẳng định một lần nữa, chị Hà Anh không hề trung thực trong cách nói cũng như cách làm việc của chị, và mình tin tưởng bạn Stylist ekip của chị Hà Anh là người tử tế và đủ chín chắn để đưa ra những câu chuyện mà bạn ấy cảm thấy đúng. Mình cũng muốn thông qua câu chuyện này để tất cả chúng ta rút ra một bài học là đừng vì lời khen giả tạo của bất kỳ ai, mà đặt hết tâm huyết tình cảm của mình vào để giúp họ vì sau tất cả những gì bạn nhận lại là sự vô ơn và bạc bẽo".

Hiện tại, những ồn ào xoay quanh bài viết bóc phốt siêu mẫu Hà Anh vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.