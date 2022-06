Trang Trần khép lại 12 năm làm từ thiện bằng cây cầu hơn 3 tỷ, bà Phương Hằng hết đường 'bóc phốt'

Mới đây, cựu người mẫu Trang Trần và Dược sĩ Tiến đã cùng nhau khánh thành cầu Tường Nguyên 410 tại xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Được biết, cây cầu được xây dựng bằng toàn bộ tiền cát-xê khi Trang Trần đóng phim Hạnh Phúc Máu, tiền đóng góp của Dược sĩ Tiến, cùng UBND huyện Thạnh Hóa đối ứng và bà con nhân dân địa phương cùng chung công sức. Cây cầu có chiều dài 64m - rộng 3,5m với tổng kinh phí trên 3,5 tỷ đồng. Nhân dịp khánh thành cây cầu mới, Dược sĩ Tiến cũng trao tặng 50 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã.

Trang Trần khánh thành cây cầu mới xây cho người dân tỉnh Long An

Chia sẻ về hành trình xây dựng cây cầu Tường Nguyên, cựu người mẫu đã xúc động tâm sự: "Nợ bà con một lời hứa. Tháng 4 năm ngoái đi khởi công "chị" kẹt gameshow và hẹn khánh thành chị đi hát cho bé. Rồi dịch bệnh ập đến chị ra đi mãi và mãi mãi bà con không được nghe chị hát ngày khánh thành. Cây cầu này khép lại toàn bộ hành trình 12 năm làm thiện nguyện của mình. Đây lại là cây cầu được xây bằng tiền cát-xê đóng phim "Hạnh Phúc Máu" của Dược sĩ Tiến lại càng ý nghĩa.

Chị cám ơn em đã cùng chị thực hiện lời hứa này. Gần 4 năm trước hai chị em đi Hàn Quốc em mời chị đóng sitcom cho dự án này chị đã bảo: 'Đóng gì cũng được nhưng tiền phải đảm bảo ít nhất 1 căn nhà tình thương khoảng 55 triệu'. Nhưng khi em triển khai kịch bản em muốn làm phim nhựa lại đúng thời điểm scandal của chị nổ ra chị muốn từ chối nên chọn cách nổ cái cát-xê phải là một cây cầu cho bà con nghèo. Chị sẽ tự lo chi phí đi lại, ăn ở và follow theo lịch của đoàn phim. Không ngờ em lại ok bà chị. Thôi xong thế là chị bay đi bay về Đà Lạt - Sài Gòn - Hà Nội. Không biết bao nhiêu chuyến. Quân tử nói là làm. Rồi phim quay tiến độ bị bể do mưa quá dời lịch chị ăn chờ nằm trực nhưng em của chị luôn tử tế với tất cả mọi người chứ không chỉ mình chị.

Chia sẻ của Trang Trần trên trang cá nhân

Con số điêu cát-xê thì nó chỉ được 1/3 cây cầu thôi vì chị tham lắm chị muốn cái cầu lớn thật lớn nó bắc qua sông dài tận 64m. Lúc chị báo em chi phí cây cầu em bảo: Ui cầu đắt thế hả chế? Sao bữa trước chế nói cây cầu khoảng tỷ hơn tí. Chế hềnh hệch bảo: trẻ con đi đò đi học sáng sớm mờ sương khổ lắm chị sợ ngày nước lớn không an toàn. Em cố lên giúp bà con sau này bảo chị làm gì chị làm đó. 3 phút sau Tiến bảo: Ok chế em sẽ làm cây cầu đó, chế an tâm nhé.

Suốt gần năm dịch bệnh không thực hiện được vì cấm đi lại các tỉnh thợ thi công ở Bến Tre nên đành chịu. Tháng 11 đi lại được thì vật giá thép si măng tăng 30% lại một lần nữa chị báo: Em à nó lên phát sinh do sắt thép lên giá. Làm đi chế, chứ biết bao giờ sắt giảm rồi bà lại bị atifan nói hứa không làm. Xưa giờ chưa bao giờ mình hứa không làm.

Ngẫm lại khi mình hết lòng với ai thường nhận lại hết lòng ngược lại. Cám ơn em đã hoan hỉ tặng thêm 50 cái xe đạp/1,8 triệu/1 cái để tặng cho các cháu. Hôm qua nhìn cây cầu và dòng sông mình buồn vô cùng vì mình ước có "chị" ở đây chị hát cho bà con nghe vì bà con nơi đây yêu thương chị và cũng nhớ em từng hứa khánh thành chị về chung vui. Ký ức buồn và đẹp khép lại một hành trình không kêu gọi từ thiện sẽ giúp em sống cho bản thân nhiều hơn. Một trời kỉ niệm, một hành trình 12 năm thanh xuân ý nghĩa và chưa bao giờ phải hối hận vì điều mình đã làm. Mở ra một hành trình mới gia đình của tôi".

Trang Trần gây tranh cãi khi tự bỏ tiền túi đi làm từ thiện

Hiện tại, những chia sẻ của Trang Trần vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.