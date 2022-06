Vân Dung nghẹn ngào khi được đóng cặp với người bạn tri kỷ: 'Sau cơn mưa trời lại nắng'

Sau một thời gian điều trị bệnh, gần đây, NSND Công Lý mới bắt đầu trở lại với màn ảnh nhỏ. Theo đó, NSND Công Lý sẽ vào vai bố của Giang (Lã Thanh Huyền) trong phim "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ". "NSND Công Lý sẽ xuất hiện ở những tập tới và nhân vật bố của Giang là một dạng vai khá phức tạp. Sau khi bỏ mẹ con Giang đi thì bố cô quay về trong cơn bạo bệnh, Giang cũng rất đáng thương khi bố cô bỏ đi từ nhỏ. Thiếu thốn tình cảm của bố nên Giang luôn khao khát 1 gia đình tròn vẹn", diễn viên Lã Thanh Huyền tiết lộ.

Chia sẻ của Vân Dung trên trang cá nhân

Được đóng cặp với người bạn tri kỷ, Vân Dung nghẹn ngào tâm sự: "Sau cơn mưa trời lại nắng. Người bạn tốt giống như chiếc ô, bất cứ lúc nào cũng ở bên cạnh chúng ta, nắng thì che nắng, mưa thì che mưa, cứ thế dìu nhau đi hết chặng đường dài".

Do mới quay trở lại sau bạo bệnh nên NSND Công Lý được danh hài Vân Dung chăm sóc tận tình. Thậm chí, cô còn chuẩn bị cả cơm nắm, muối vừng để Công Lý ăn trong những giờ giải lao.

Bạn bè, đồng nghiệp chúc mừng NSND Công Lý

Dưới bình luận, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc mừng đến NSND Công Lý: "Thật vui khi nhìn thấy Lý đi làm. Vẫn hóng xem phim của hai em yêu hàng tuần", "Thấy nghệ sĩ Công lý trở lại được như thế này là khán giả vui lắm rồi. Chúc Công Lý và Vân Dung cứ mạnh khỏe và sóng đôi thế này nhé", "Chúc mừng chú Công Lý. Chúc cô và chú luôn luôn mạnh khỏe ạ", "Chúc anh chị thật khỏe mạnh. Anh chị luôn ở trong lòng người hâm mộ",...

Thần thái của NSND Công Lý đã tươi tắn, rạng rỡ hơn trước rất nhiều

Được biết, NSND Công Lý đã hoàn tất cảnh quay cho vai diễn và sẽ xuất hiện trong một vài tập sắp tới. Trước đó, vợ của NSND Công Lý đã chia sẻ hình ảnh chồng đi off đoàn làm phim cùng dòng trạng thái: "Hôm nay, anh Lý mới đi off đoàn làm phim Chồng Cũ, Vợ Cũ, Người Yêu Cũ. Cảm giác sau 1 năm được off đoàn nó thú vị thế nào chắc chỉ có anh Lý, anh chị nghệ sĩ hiểu được! Đó là cảm xúc vô cùng trân quý. Về nhà, anh Lý vui lắm".