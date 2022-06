Vy Oanh đăng đàn đầy ẩn ý giữa lúc bà Phương Hằng chuẩn bị phải ra hầu tòa

Sau khi bà Phương Hằng bị bắt, ca sĩ Vy Oanh liên tục có động thái "vỗ mặt" nữ đại gia trên trang cá nhân. Không chỉ cập nhật những thông tin mới nhất về vụ án của bà Phương Hằng, nữ ca sĩ còn mỉa mai với những lời lẽ thậm tệ. Chia sẻ về tâm trạng hiện tại khi cuối cùng bà Phương Hằng cũng phải trả giá cho những sai lầm mình gây ra, Vy Oanh cho biết:

"Không phải nghe những âm thanh gào thét, chửi rủa dung tục hết người này sang người khác của bà Hằng, Vy Oanh thấy thoải mái hơn, cảm giác như được thanh tẩy.

Bà Phương Hằng bị công an bắt tạm giam 3 tháng

Trước một kẻ ác gian manh lộng hành, quyết tâm phạm tội đến cùng, phạm tội có tổ chức và bài bản kĩ lưỡng như bà Hằng quả thật không hề đơn giản. Lúc tôi mang thai sắp sinh và khi vừa sinh xong, là khi cơ thể và tinh thần người phụ nữ yếu đuối nhất, bà ấy làm đủ mọi thủ đoạn để triệt hạ tôi và con tôi.

Bà ấy đánh tráo khái niệm, định hướng rằng tôi là người kiếm bà ta gây sự trước và bôi xấu tôi bằng đủ mọi hình ảnh xấu xí nhất để tôi không còn tiếng nói, khiến mọi người hiểu lầm tôi rất nhiều, gây nhiều khó khăn cho tôi trong việc đòi lại công bằng, danh dự cho mình".

Cách đây ít phút, trên trang cá nhân, giọng ca "Đồng Xanh" tiếp tục đăng đàn đầy ẩn ý về cuộc sống: "Những người luôn biết ơn cuộc sống thường là những người hạnh phúc. Họ không mang cảm giác cay đắng, đối phó và khó chịu đối với mọi thứ xung quanh mình. Khi đó, mỉm cười là cách tốt nhất cho thấy bạn đang biết ơn cuộc sống và trân trọng mọi thứ xung quanh mình".

Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương đã thụ lý đơn của 7 người tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, ngụ TP HCM, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam, trụ sở chính tại tỉnh Bình Dương). Trong đó, có cả đơn tố cáo của ca sĩ Vy Oanh.

Vy Oanh tận hưởng cuộc sống sau khi đấu tố với bà Phương Hằng

Theo ông Chính, từ ngày 6/10/2021 đến ngày 3/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận đơn của 7 cá nhân tố giác bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi sử dụng mạng xã hội để vu khống, làm nhục người khác. Xét thấy các hành vi của bà Hằng có dấu hiệu cấu thành tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án để điều tra.

Tuy nhiên, do phía Công an TP.HCM cũng khởi tố bà Hằng về tội danh này, nên Công an Bình Dương đã có văn bản thống nhất với Công an TP.HCM và Bộ Công an về việc chuyển hồ sơ vụ án cho Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.