Youngjae (GOT7) phủ nhận tin đồn hẹn hò với ca sĩ Lovey: 'Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp'

Mới đây, Youngjae (GOT7) đã dính phải tin đồn hẹn hò với ca sĩ Lovey (tên thật là Kim Hyesu). Tuy nhiên sau đó, công ty quản lý của Youngjae là Sublime đã lên tiếng phủ nhận: "Những tin đồn về việc hẹn hò của Youngjae là không đúng sự thật. Họ chỉ là đồng nghiệp trong âm nhac, cùng hỗ trợ các hoạt động của nhau trong album mà thôi".

Youngjae GOT7 phủ nhận tin đồn hẹn hò với ca sĩ Lovey

Trước đó, Youngjae và Lovey là đồng viết lời cho ca khúc "Drive Me To The Moon" trong mini album "GOT7". Ngoài ra, Youngjae cũng tham gia sáng tác trong mini album của Lovey vào năm ngoái.

Youngjae từng nhiều lần làm việc chung với ca sĩ Lovey

Dưới bình luận, hầu hết cư dân mạng đều tỏ ra tiếc nuối khi Youngjae lên tiếng đính chính: "Vừa mới chúc mừng em bé thì đã phải rút lại à. Thôi không sao, nếu tin hẹn hò không đúng thì mình lại quay về với chiến hạm 2Jae vậy", "Tôi vừa chúc được một câu xong. Khiếp cả năm cả đời mới có một tin đồn hẹn hò mà fan chưa kịp high idol đã phủ nhận", "Chưa kịp chúc mừng anh yêu luôn mà", "Công ty quá nhanh. Chả mấy khi GOT7 có tin đồn hẹn hò mà phủ nhận nhanh quá", "Mất công mừng thầm",...

Youngjae rất ít khi vướng phải tin đồn hẹn hò kể từ khi comeback

Choi Young-jae là một nam ca sĩ và diễn viên người Hàn Quốc. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam GOT7. Ngày 19 tháng 1 năm 2021, Youngjae cùng 6 thành viên của nhóm (JayB, Mark, Jackson, Jinyoung, BamBam, Yugyeom) quyết định rời khỏi JYP Entertainment. Không lâu sau đó, Sublime Artist Agency công bố với truyền thông rằng Youngjae cùng với Jackson đã ký hợp đồng độc quyền chính thức với công ty.