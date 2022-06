Tin nóng 29/6: Siêu mẫu Hà Anh mặc áo dài xuyên thấu, tuổi thơ bất ngờ của danh ca Ngọc Sơn

Siêu mẫu Hà Anh lần đầu lên tiếng khi mặc áo dài xuyên thấu hở cả điểm nhạy cảm tại Chung kết HHHV

Thời gian qua, siêu mẫu Hà Anh liên tục nhận 'gạch đá' từ cộng đồng mạng khi diện áo dài một cách phản cảm, thậm chí hở cả điểm nhạy cảm trên cơ thể. Chia sẻ về sự cố tại đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2022, nữ siêu mẫu cho biết: "Như Hà Anh đã chia sẻ, đây là một trải nghiệm vô cùng đáng tiếc. Là một người yêu cái đẹp, chỉn chu trong từng lời nói, cẩn trọng với uy tín của bản thân mình trong từng hành động, lỗi sơ xuất này thực sự làm Hà Anh buồn và xấu hổ. Xấu hổ vì phải "làm phiền" đến khán giả yêu mến mình với những hình ảnh không được đẹp.

Siêu mẫu Hà Anh gây tranh cãi khi diện áo dài một cách phản cảm

Tuổi thơ 'không phải dạng vừa đâu' của danh ca Ngọc Sơn, nghe xong ai cũng 'ngỡ ngàng, bật ngửa'

Mới đây Ngọc Sơn đã có chia sẻ đầy thú vị về cuộc sống đời tư, đặc biệt chuyện thời ấu thơ của anh đã khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Theo đó nam nghệ sỹ cho biết ngày bé anh vô cùng hiếu động luôn đứng đầu trong mọi hoạt động, anh cũng thường xuyên ‘đầu xỏ’ hai em trai trong nhà chơi cùng khiến bố mẹ rất phiền lòng.

Chuyện thời thơ ấu của Ngọc Sơn đã khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng

Từ vụ clip cô gái bị tên biến thái sàm sỡ ngay ở nhà trọ, phụ nữ cần làm gì để bảo vệ chính mình?

Mới đây 1 cô gái sống tại khu vực Đông Tác - Hà Nội đã bị kẻ gian rình rập ở cổng sau khi đi làm về. Cụ thể, trong lúc cô gái đang dựng xe máy thì tên này đã vào tận nhà để đụng chạm cơ thể cô gái mặc cho nạn nhân giãy dụa. Đoạn clip khiến ai nấy xem xong cũng không khỏi bất bình.

Cô gái đang dựng xe vào nhà thì bất ngờ bị biến thái tấn công

