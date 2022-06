Tin nóng trưa 29/6: Clip cô gái bị biến thái xâm hại ở phòng trọ, Chí Trung đăng ảnh nhạy cảm

Clip cô gái bị biến thái sàm sỡ vòng 1 ở Đông Tác, Hà Nội: Dân mạng phẫn nộ lên án

Clip cô gái bị biến thái sàm sỡ tại nhà riêng ở Đông Tác, Hà Nội:

Clip 1

Clip 2

Cô gái đang dựng xe vào nhà thì bất ngờ bị biến thái tấn công

Mới đây, một cô gái sống tại khu vực Đông Tác - Hà Nội đã bị kẻ gian rình rập ở cổng sau khi đi làm về và trong lúc đang dựng xe máy thì tên này đã vào tận nhà để đụng chạm khiến cơ thể ai nấy xem xong cũng không khỏi bất bình.

Vừa đăng ảnh nhạy cảm bên bạn gái bị CĐM 'mắng rát mặt', Chí Trung liền có động thái gây chú ý

Mới đây, Chí Trung bất ngờ đăng tải hình ảnh trong chuyến đi cùng bạn gái cùng dòng trạng thái gây chú ý: “Đùa chứ khi cô đơn ai cũng cần một mái ấm để về, công nhận với tớ không?”.

Hình ảnh nam nghệ sỹ cùng bạn gái gặp phải nhiều 'lời ra tiếng vào' từ CĐM

Trịnh Kim Chi tặng xế khủng cho con gái nhân dịp sinh nhật, nhan sắc ái nữ khiến netizen trầm trồ

Mới đây, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi vừa chia sẻ khoảnh khắc trao cho con gái món quà khủng là chiếc xe hơi có giá trị lớn nhân dịp sinh nhật. Trên trang cá nhân, Trịnh Kim Chi tâm sự: Chúc mừng sinh nhật con gái yêu Võ Trịnh Khánh Ngân… Ba Mẹ mong rằng con mỗi ngày đều hạnh phúc, mỗi ngày đều tươi cười, Chúc con tuổi mới trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn, mọi mong ước và kế hoạch đều suôn sẻ con nhé.

