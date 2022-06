Tin nóng trưa 9/6: Công an vào cuộc điều tra vụ bé gái 4 tuổi bị đánh ở khu vui chơi Linh Đàm

Công an phường Hoàng Liệt tiến hành xác minh vụ bé gái 4 tuổi bị đánh ở khu vui chơi thuộc Linh Đàm

Vụ bạo lực học đường ở trường Quốc tế TPHCM vừa mới lắng xuống, cư dân mạng lại được dịp dậy sóng vì một vụ bạo hành trẻ em khác xảy ra tại Hà Nội.

Đoạn clip được trích xuất từ camera khu vui chơi thuộc Linh Đàm, nơi xảy ra sự việc.

Theo đó, Sáng 9/6, mạng xã hội lan truyền bài đăng có kèm đoạn video tố cáo vụ bạo hành trẻ em xảy ra trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Bài đăng lan truyền thông tin về sự việc. Ảnh: Internet

Theo nội dung bài viết, tối 7/6, bé gái 4 tuổi được mẹ cho đi chơi tại khu vui chơi ADCBook, khu đô thị Linh Đàm. Sau khi về nhà, mẹ bé gái cảm nhận sự bất thường khi con gái liên tục khóc, hoảng loạn.

