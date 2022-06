Viện kiểm sát tỉnh Long An chính thức truy tố ông Lê Tùng Vân cùng 5 bị can vụ 'Tịnh thất bồng lai'

Sau nhiều ngày điều tra, chiều tối ngày 9/6, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An đã chính thức ra cáo trạng và quyết định truy tố ra trước Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để chuẩn bị xét xử các bị can Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Tùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi), Cao Thị Cúc (62 tuổi).

Ông Lê Tùng Vân và 5 bị can "Tịnh thất bồng lai" chính thức bị truy tố

Theo Khoản 2 Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, ông Lê Tùng Vân và 5 bị can bị truy tố về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Được biết, trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2021, các bị can đã sử dụng các phương tiện gồm máy tính, điện thoại di động để đăng tải trên mạng xã hội Facebook và Youtube cá nhân những nội dung chưa đựng thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc nhằm tuyên truyền, kích động, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; xúc phạm Phật giáo ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Chân dung ông Lê Tùng Vân và 5 bị can

Cuối năm 2014, Lê Thu Vân cùng 3 người con và Lê Tùng Vân dọn từ TP.HCM về nhà Cao Thị Cúc sống đến trước khi Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An khởi tố vụ án khoảng vài ngày.

Bị can Lê Thu Vân là đồng phạm trong các hoạt động xúc phạm danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của ông Trần Ngọc Thảo (pháp danh và chức sắc trong Phật giáo là Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Giác Ngộ tại TP.HCM); báng bổ Phật giáo, xúc phạm hình ảnh Đức Phật…

Ông Lê Tùng Vân là chủ mưu vụ "Tịnh thất bồng lai"

Trong 5 video clip vi phạm pháp luật của 2 tài khoản “5 chú tiểu – Thiền am bên bờ vũ trụ” và “Nhất Nguyên – Hoàn Nguyên Official” đều có Lê Thu Vân tham gia với vai trò tích cực.