Tranh cãi gay gắt việc một người phụ nữ mang rau Đồng Nai lên TP.HCM bị CSGT phạt 2 triệu

Mới đây, trên mạng xã hội nổ ra cuộc tranh cãi gay gắt khi thông tin một người phụ nữ đi xe hơi chở rau và các thực phẩm khác từ Đồng Nai lên TP.HCM bị CSGT thổi phạt 2 triệu được lan truyền.

Theo đó, khi bị phạt 2 triệu đồng vì “ra đường không cần thiết”, người phụ nữ đã tỏ ra vô cùng bức xúc: "Sao lại không cần thiết, rau đây mắc quá sao mua, chết đói thì sao". Mặc dù người này có xuất trình được giấy xét nghiệm âm tính nhưng vẫn bị CSGT báo phạt vì ra đường không cần thiết.

"Chỉ thị 16 quy định rồi,không ra đường khi không có việc cần thiết rồi mà", CSGT phân tích. Sau khi đọc biên bản, người phụ nữ này to tiếng với CSGT: "Tôi đi đưa thực phẩm mà anh nói không hợp lý là sao, không được, tôi đi đúng quy trình mà. Tất cả mọi nơi đều khó khăn trong ăn uống. Đi ra đường giá cả vậy sao mua. Bao nhiêu người trong gia đình mình sao mình không lo.

Tôi không dùng biện pháp chống dịch khi nào,không hợp lý. Tôi mang thực phẩm này cần thiết cho nhân viên của tôi ăn,cần thiết cho gia đình của tôi. Trên xe của tôi vẫn có đầy đủ thực phẩm mà anh kêu tôi không thực hiện là không được. Giờ từ tỉnh này qua tỉnh khác yêu cầu có giấy xét nghiệm tôi cũng có giấy mà”.

Khi được hỏi sao không mua đồ ăn ở đây mà phải chuyển từ Đồng Nai lên, người phụ nữ cho biết: "Đồ ăn ở đây quá mắc, người nhà tôi rất đông,nhân sự của tôi rất đông. Tôi không có khả năng để phục vụ nhân sự bao nhiêu người như vậy.

Tôi thấy thực phẩm ở dưới đó rẻ thì tôi mua thôi,tôi mua ở vườn. Anh mua cho mình gia đình anh thì khác,anh có vài chục con người ăn thì anh tính như thế nào? Anh trả lời đi".

Chưa dừng lại ở đó, người phụ nữ này tiếp tục phân trần rằng chị từng mua rau ở TP.HCM, 40.000 đồng chỉ được vài cọng rau loe hoe nên phải vận chuyển rau từ Đồng Nai lên. Thậm chí, để có thể di chuyển mỗi ngày từ Đồng Nai lên TP.HCM, chị đã phải xét nghiệm 3 ngày/lần.

Ngay khi câu chuyện được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng. Hầu hết cư dân mạng đều tỏ ra vô cùng phẫn nộ với hành động “kém duyên” của người phụ nữ này: “Bác sĩ thì còng lưng chống dịch, các chị ong vàng lại chăm chỉ hút mật, đúng là chị ong no no no no”, “1 vài ngày không rau bị táo bón xíu thôi, ở đâu ở yên đó cho ổn định lại đã, chung tay cùng NN đi ạ”, “Đang dịch đi Đồng Nai mua rau, chạy xe hơi mà mua rau không nổi mấy ngày này, có ý thức không vậy”,…

Dù không đồng tình 100% nhưng một số ý kiến khác cũng nêu quan điểm và phản ánh về thực trạng hiện tại tại TP.HCM: “Giá cả thực phẩm thực sự ko hợp lý ở nhiều nơi. Ngoài việc bắt ngta tuân thủ này kia thì cũng nên làm gì để đảm bảo quyền lợi và nhu cầu cơ bản của họ”, “Mỗi người một hoàn cảnh chẳng ai muốn mình trở thành F0 cả, người trong cuộc mới hiểu được thôi”, “Không cho chợ bán. Mở cửa siêu thị thì xếp hàng từ 6h30 sáng tới 10h chưa mua được, đông người dễ lây nhiễm. Giá thì cao. Mấy anh quản lý điều hành nhà nước hay lắm”,…

Hiện tại, vụ việc một người phụ nữ mang rau từ Đồng Nai lên TP.HCM vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng.