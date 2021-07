Xúc động hình ảnh đội phun khử khuẩn co ro, ôm lấy nhau giữa cơn mưa trắng trời tại Sài Gòn

Vốn được biết đến là nơi phồn hoa đô thị, TP.HCM bỗng trở nên yên ả, vắng lặng hơn bao hết trong những ngày giãn cách theo chỉ thị 16. Thời gian qua, dịch COVID-19 bất ngờ tái bùng phát và diễn biến phức tạp tại TP.HCM khiến nhiều nơi bị phong tỏa, sinh hoạt của người dân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Không chỉ người dân, những chiến sĩ, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch vẫn đang “oằn mình” cứu lấy Sài Gòn yêu dấu. Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh một đội xịt khử khuẩn lưu động tại TP.HCM co ro giữa trời mưa tầm tã.

Được biết, hình ảnh xúc động trên được ghi lại vào chiều mưa ngày 15/7 tại TP.HCM. Cụ thể, trong ảnh những chiến binh áo xanh vòng tay ôm chặt lấy nhau trên thùng xe bán tải, không có bất cứ gì che chắn dưới cơn mưa lớn sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Giữa lúc khốn khó, mỗi chiến binh tại nơi tuyến đầu chống dịch đều đang vất vả, gắng hết sức chiến đấu để hướng đến ngày cả nước cùng chiến thắng đại dịch. Dưới bình luận, cộng đồng mạng đều không khỏi xót xa, cảm phục khi chứng kiến hình ảnh những người anh hùng “đầu đội trời chân đạp đất” giữa lòng Sài Gòn.

“Cứ nghĩ người thân mình là người ở tuyến đầu chống dịch thì mọi người nghĩ sao, xót thương biết bao, người ta hy sinh cuộc sống ấm no ở nhà để đối đầu biết bao nguy hiểm. Vì vậy nếu không quá bất đắc dĩ xin hãy ở nhà”, “Một hình ảnh buồn nhưng rất đẹp, hi vọng Việt Nam sẽ chống dịch thành công”, “Thương Sài Gòn quá ạ”,… là những lời động viên, an ủi của cư dân mạng dành cho những chiến binh áo xanh.

Được biết, sáng ngày 16/7, Việt Nam ghi nhận 1.438 ca mắc mới, trong đó TP.HCM có 1.071 ca. Hiện tại, công tác phòng chống dịch COVID-19 tại TP.HCM đâng được đặt lên hàng đầu và quan trọng hơn bao giờ hết. Hy vọng những hình ảnh ấm lòng giữa mùa dịch có thể an ủi phần nào nỗi bất an của người dân.

Mong một ngày Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng sớm vượt qua đại dịch để công sức của những chiến binh áo xanh nơi tuyến đầu chống dịch có thể được đền đáp một cách xứng đáng.