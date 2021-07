Châu Gia Kiệt: ‘Để có được ngày hôm nay, tôi phải đánh đổi rất nhiều’

Mới đây, tại chương trình “Hẹn hò cùng Cát Tường”, ca sĩ Châu Gia Kiệt lần đầu chia sẻ về cuộc đời mình. Tại đây, nam ca sĩ đã tâm sự về những khổ sở, đắng cay mà anh đã phải chịu đựng suốt thời gian qua. Anh nói:

"Để có được ngày hôm nay, tôi phải đánh đổi rất nhiều. Trước đây, ba tôi là quân nhân nên muốn tôi phải vào khuôn khổ quân đội, làm nghề theo ba muốn. Tôi cũng đã phải thi vào trường quân đội rồi.

Nhưng vì tôi thích ca hát, không hợp môi trường quân đội nên trốn qua thi vào trường Sân khấu. Trường quân đội biết được nên đuổi học tôi, gửi giấy về gia đình.

Tôi về nhà, ba để sẵn trên bàn một cây súng và bịch đồ để tôi chọn. Tôi mê hát quá nên lấy bịch đồ bỏ nhà đi, trong bịch đồ có 2 bộ quần áo. Ba tôi lấy sổ hộ khẩu ra gạch tên tôi luôn.

Tôi phải ra đường sống mấy năm trời. Đó là những mất mát mà tôi phải đánh đổi để có được ngày hôm nay. Nhưng nếu bây giờ cho quay trở lại ngày đó, tôi vẫn chọn con đường này".

Dù đã đạt được những thành công nhất định nhưng Châu Gia Kiệt vẫn luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân:

"Trong sự nghiệp của mình, tôi có đến 200 bài hát, hơn 20 album và trong đó rất nhiều bài hit. Không biết do tôi biết lựa bài hát hay do tôi may mắn mà tôi ra album nào cũng có bài hit, có những album lên đến 3, 4 bài hit.

Tôi có một bí quyết để ra bài hit. Đó là trước khi phát hành vào album, tôi sẽ đem bài hát đó lên sân khấu hát thử. Nếu thấy khán giả yêu thích, tôi sẽ ghi hình ca khúc đó.

Thành công với tôi đi chung cùng sự may mắn. Trong sự nghiệp của tôi, may mắn chiếm đến 50%, 40% là sự cố gắng và 10% còn lại dành cho nhan sắc. Khi nghệ sĩ bước ra sân khấu, chưa cần biết hát hay hay dở, nhưng chỉ cần có ngoại hình đẹp, ăn mặc đẹp là khán giả vỗ tay rồi.

Tôi không nói mình đẹp trai, nhưng 10 nút thì tôi cũng được 6 nút. Với lại, tôi để tâm đến phong cách ăn mặc, sao cho nổi bật giữa đám đông. Có giai đoạn, tôi để tóc dài, đeo khuyên tai để mọi người chú ý đến mình.

Tới bây giờ, dù đã thành công được phần nào, nhưng tôi vẫn thấy chưa thỏa mãn ước mơ của mình.

Suốt hơn 20 năm đi hát, tôi vẫn chưa có liveshow nào để kỷ niệm cho cuộc đời mình. 5 năm gần đây, có quá nhiều biến cố, chuyện không may xảy đến với gia đình tôi, nên tôi chỉ mơ ước một điều thôi.

Ông nội tôi bệnh, gia đình phải lo cho ông, nhưng rồi ông mất. Lúc đó, tôi cũng để dành được một khoản tiền để mua mảnh đất, xây căn nhà. Tôi dự định sau khi lo xong cho ông nội thì lập gia đình, xây nhà rồi làm liveshow kỷ niệm.

Tôi làm được nửa chừng thì ba tôi tiếp tục đổ bệnh và mất. Đây là cú sốc lớn với tôi. Khi ấy, chị Cát Tường cũng đến thắp nhang cho ba tôi, khiến tôi vô cùng biết ơn.

Tới bây giờ, ba tôi mất cũng được hơn một năm rồi. Ba tháng nữa là ngày giỗ hai năm của ba tôi. Thời điểm này, tôi chỉ ước mơ có một gia đình nho nhỏ để mẹ tôi về già có nàng dâu chăm sóc, có cháu để ẵm bồng. Mẹ tôi ngày càng lớn tuổi, không thể đợi lâu hơn được nữa.

Gia đình tôi đã trải qua nhiều mất mát nên trong tôi lúc này chỉ mong muốn sự ổn định, yên bề gia thất".

Hiện tại, những chia sẻ của ca sĩ Châu Gia Kiệt vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cư dân mạng.