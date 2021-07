Diễn viên Khả Ngân ho ra máu, tay chân gầy rộc vì chằng chịt mũi kim tiêm

Được biết, Khả Ngân ra Hà Nội để chuẩn bị đóng một bộ phim của VTV do đạo diễn Bùi Tiến Huy sản xuất. Theo đó, nữ diễn viên đã tới Hà Nội từ đầu tháng 3 và dự kiến quay phim trong vòng nửa năm.

Tuy nhiên, trong thời gian ở Hà Nội, Khả Ngân đã khiến khán giả vô cùng hoang mang, lo lắng khi tiết lộ phải truyền nước tận 10 ngày với hình ảnh cánh tay khẳng khiu, gầy rộc và chằng chịt những mũi tiêm.

Ngày 27/7, nữ diễn viên Hậu duệ mặt trời chia sẻ trên trang Facebook cá nhân: "Now, i only have 42kg" (Bây giờ tôi chỉ còn 42 kg). Không những vậy, Khả Ngân còn đăng tải hình ảnh ho ra máu và cho biết: "Cảm giác ho xong nhổ ra toàn là máu".

Dưới bình luận, nhiều người hâm mộ đã gửi lời nhắn nhủ, khuyên cô chú ý hơn trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Bên cạnh đó, phía đại diện của Khả Ngân cũng cho biết thêm: "Hiện tại Khả Ngân đã hết sốt nhưng cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm. Khả Ngân cũng đang đóng phim nên cần vào viện chăm sóc để có thể mau chóng ổn định sức khoẻ".

Hiện tại, tình hình sức khỏe của Khả Ngân vẫn là mối quan tâm và lo ngại hàng đầu trong lòng khán giả.