Nghệ sĩ Tấn Hoàng lên tiếng sau khi bị chỉ trích có biệt thự to nhưng vẫn than nghèo kể khổ

Mới đây, nghệ sĩ Tấn Hoàng đã chính thức lên tiếng đính chính khi bị nói có biệt thư to, ở nhiều nhà, đi nhiều xe nhưng vẫn than nghèo kể khổ.

Mong khán giả đừng hiểu lầm rồi kêu tôi than nghèo than khổ

Vừa qua, tôi thấy mọi người nói tôi giàu dữ lắm, có biệt thự to đùng cả ngàn mét vuông mà vẫn cứ than nghèo.

Tôi nói thật, tôi nghèo lắm nhưng không khổ, vẫn đi làm kiếm ăn được, không sao hết. Còn ngôi biệt thự trong clip Tấn Beo đăng lên rồi bảo là nhà tôi thì không phải. Đó là nhà của ông anh tôi.

Chuyện là năm ngoái, tôi và Tấn Beo đi dự đám giỗ dưới nhà ông anh đó. Tấn Beo vui quá nên quay clip đăng lên rồi bảo là nhà tôi nhưng thật sự không phải. Tôi làm gì có ngôi nhà nào to như thế, mong khán giả đừng hiểu lầm rồi kêu tôi than nghèo than khổ.

Tôi nghèo thật nhưng tôi không than. Tôi đã nói nhiều lần rồi, tôi còn đi làm được nên không than và không xin tiền ai hết. Tôi xin đính chính lại, căn nhà đó không phải của tôi.

Hồi trước tôi còn thấy người ta nói tôi ở tới 12 căn nhà. Xin thưa, 12 căn nhà đó là nhà đi thuê. Tôi cứ ở căn nhà nào được một thời gian thì người ta lại đem bán và tôi phải chuyển sang nhà khác, thành ra ở tới 12 căn nhà. Mọi người không hiểu lại cứ nghĩ tôi có đến 12 căn nhà.

Ngay cả việc tôi đi mỗi ngày cả chục chiếc xe là đi taxi, grab, bước ra đường thấy có xe nào thì gọi, chứ không phải xe của tôi. Mọi người không hiểu cứ nói tôi giàu có lắm.

Tôi mà giàu được thì là điều hạnh phúc, nhưng không có nên tôi phải nói không có, chứ không dám nhận là của mình.

Bây giờ mọi người cứ nói căn biệt thự đó là của tôi rồi ông anh tôi nghe được lại buồn. Tôi tới đám giỗ nhà người ta hát mà lại bảo đấy là nhà tôi thì chủ nhà nghĩ gì về tôi đây.

Người ta nói tôi rằng, hãy cứ thỏa mãn ước mơ của tôi đi, không sao hết, lời họ nhận, lỗ họ chịu

Ngoài ra, tôi cũng muốn thông báo một tin vui tới khán giả, là trong thời gian hơn hai tháng cách ly tại Bắc Ninh, tôi đã viết được ra một kịch bản phim. Đây là kịch bản mà tôi khá tâm huyết.

Tôi làm nghề này đến nay cũng mấy chục năm rồi, bao nhiêu kinh nghiệm, tâm huyết có được tôi dồn hết vào kịch bản phim này.

Có một công ty thương tôi đã tài trợ tiền cho tôi quay. Vì vậy nên tôi sẽ quay bộ phim này để thực hiện ước mơ của mình.

Người ta cũng nói tôi rằng, hãy cứ thỏa mãn ước mơ của tôi đi, không sao hết, lời họ nhận, lỗ họ chịu. Vì thế nên tôi yên tâm thực hiện bộ phim của mình.

Kịch bản này tôi viết gần xong rồi, đợi sau dịch sẽ tiến hành quay. Đây là bộ phim bi hài nói về cuộc đời nghệ sĩ. Tôi sẽ làm tới đâu hay tới đó và sẵn sàng làm tất cả mọi thứ.