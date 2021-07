NSƯT Kim Tử Long lên tiếng khi bị chỉ trích ‘nhiều vợ, nhiều con’

Vừa qua, tại một gameshow truyền hình NSƯT Kim Tử Long đã bị chỉ trích dữ dội khi anh tâm sự về chuyện gia đình, con cái. Bức xúc trước điều này, nam nghệ sĩ đã lên tiếng trên livestream mới đây:

"Hôm nay, tôi muốn tâm sự với mọi người vì tôi đang rất buồn trước những bình luận của khán giả trên Facebook tôi.

Vừa rồi tôi có tham gia chương trình Người một nhà và tâm sự rằng tôi là một người cha không xem con là con mà xem con là bạn. Ý của tôi là trong cách đối xử với con cái, tôi không dùng roi vọt, mắng nhiếc nặng nề. Tôi cư xử với con một cách nhẹ nhàng, tôn trọng.

Vậy mà nhiều người vào nói tôi thế này thế kia. Họ chửi tôi ghê gớm lắm, nói tôi ăn ở không tốt nên nhiều vợ, nhiều con, để con chịu cảnh cha mẹ chia ly.

Các bạn ơi, cuộc đời vô thường lắm, hãy cố gắng sống sao cho tốt. Nếu tôi có gặp phải giông tố hay điều gì đó không tốt trong cuộc đời tôi thì đó là do ý trời. Số phận tôi phải chịu chứ không ai muốn như thế cả.

Tôi mong mọi người hãy nói về nghệ sĩ chúng tôi với một cái tâm và tình thương, nhân ái. Đừng vội quy tội, trách nhiệm cho ai cả. Tất cả chúng ta đều có lương tâm và một cuộc sống để trải qua.

Không ai muốn cuộc đời mình có nhiều vợ, nhiều chồng, nghệ sĩ như tôi cũng vậy. Tôi cũng muốn có cuộc sống yên ổn một vợ một chồng lắm chứ nhưng số phận đưa đẩy thì phải chịu chứ đâu biết làm sao. Chẳng ai muốn sống một cuộc sống khổ sở và tai tiếng.

Chúng ta sống nên rộng lượng với nhau. Một ngày nào đó bị mất đi người thân rồi chúng ta mới hiểu được cuộc sống này đang cần gì để sống sao cho tốt.

Ai chưa gặp tôi thì hãy gặp tôi một lần đi để thấy con người tôi thực tế như thế nào, tốt hay không tốt, chứ đừng vội phán xét về tôi như thế.

Tôi không trách mọi người vì mọi người chưa gặp tôi thì làm sao biết được, chỉ nghe về tôi qua lời người nọ người kia thôi".

Bên cạnh đó, Kim Tử Long cũng trần tình về việc bị hiểu lầm là kẻ hay than vãn:

"Tôi cũng mong báo chí hãy đăng về tôi đúng sự thật, đừng nói sai sự thật nhiều quá. Chẳng hạn, một số phóng viên, nhà báo gọi điện hỏi tôi mùa dịch này thế nào, có ổn không.

Tính tôi thật thà nên nói nhà hàng đã đóng cửa nhưng vẫn phải trả tiền mặt bằng hàng tháng. Đó là lời tâm sự của tôi chứ tôi không than vãn, xin xỏ ai hết. Cuộc sống của tôi hiện tại vẫn bình yên, ổn định, tốt.

Vậy mà báo chí lại viết như tôi đang than vãn, kéo theo nhiều độc giả chửi tôi chỉ biết than, lúc giàu không thấy kêu, lúc khó khăn mới than.

Tôi không vỗ ngực rằng mình hơn ai. Tôi chỉ sống sao cho gia đình được an toàn, thế là đủ.

Tôi mong mọi người hiểu, nghệ sĩ cũng chỉ là con người bình thường mà thôi, cũng có những nghề tay trái, làm ăn, buôn bán để kiếm thêm. Mùa dịch này ai cũng bị ảnh hưởng, người ta hỏi thì nghệ sĩ trả lời. Vậy mà các bạn chỉ trích nghệ sĩ chúng tôi như thế, thật sự tội cho chúng tôi lắm".