Trường Giang đau xót trong đám tang nghệ sĩ Kim Phượng: Má không có áo quan để mặc, không tiếng kèn

Lê Nguyễn Trường Giang là Quán quân Sao Nối ngôi mùa 2 vào năm 2017 ngay sau Bình Tinh. Được biết, Trường Giang còn là cháu ruột của NSƯT Trường Sơn, truyền nhân gia tộc cải lương tuồng cổ Minh Tơ.

Không chỉ có sự nể trọng và gắn bó lâu dài, gia tộc Minh Tơ và gia tộc cải lương Huỳnh Long còn là thông gia với nhau. Chính vì thế, mối quan hệ giữa hai gia tộc cải lương nổi tiếng miền Nam càng trở nên khăng khít hơn bao giờ hết.

Khi nghe tin nghệ sĩ Kim Phượng qua đời vì COVID-19, Quán quân Sao Nối Ngôi mùa hai, Lê Nguyễn Trường giang đã có những chia sẻ xúc động. Cụ thể, trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ đã kể về những kỉ niệm khó quên với cố nghệ sĩ Kim Phượng.

"Bộ đồ gần nhất, má may cho con là khi con hát "Điêu Thuyền", con đòi má may cái váy thật xoè nha má, thế là má cắt vải xéo thiệt xéo luôn và nó xoè đến mức làm được cái mền cho 10 người ngủ. Con nói "má may cái vá y con dài quá kìa má". Má nói "má thấy con cao nên má may trừ hao".

Má thấy con thờ Tổ nghiệp, má may cho con mấy bộ đồ để ông mặc, cứ mỗi năm là má may cho ông một bộ.

Má hay hỏi han người thân bên cạnh, và nghe ai bị gì, má đều lo toan. má giúp đỡ người khó khăn khi chưa có dịch bệnh, đến khi dịch bùng phát, má cũng giúp đỡ mọi người, lo cơm và đồ từ thiện cùng chị.

Ai cũng lo sống làm sao cho có thật nhiều tiền, và danh vọng, may mắn… còn má thì bận bịu lo chết, nên tạo phước rất nhiều. Những thứ má mang đi không phải những bộ đồ bị cắt nút, mà đó là cái phước đức khi má sinh thời để lại".



Không những vậy, Lê Nguyễn Trường Giang còn đau lòng kể lại ngày nghệ sĩ Kim Phượng ra đi. Trời Sài Gòn cũng bất ngờ đổ mưa lớn, tới cái áo quan cũng không có, không kèn không trống và không người đến thăm viếng:

"Dù ngày má đi, trời Sài Gòn mưa to. Má không cái áo quan để mặc, không tiếng kèn, không người viếng thăm nhưng con nghĩ má hạnh phúc nhất, vì tất cả mọi người đều tụng kinh tiễn má đi một chặng được dài.

Chặng đường này tuy không có hoa, hay giấy tiền vàng mã nhưng chặng đường này là con đường má về với Phật. Con không mong má đầu thai kiếp khác, mà con mong má hãy là con của Phật, mãi mãi ở cùng ngài. Trần gian khổ lắm nhưng má đã vượt qua được rồi đó".

Trước đó, nghệ sĩ Bình Tinh – Quán quân Sao Nối Ngôi 2016 cũng đã guiwr lời tiễn biệt cuối cùng dành cho người dì ruột của mình: “Bà Mai sinh con Bình Tinh ra cho tui. Tui sinh con bé Trâm ra cho bà ấy. Nó không phải con ruột tui mà nó giống tui lắm bởi mẹ thương con nhất nhà. Chuyện vui buồn lớn nhỏ gì, con không thể chia sẻ với mẹ con nhưng đều có thể tâm tình với mẹ.

Mẹ lo cho đoàn Huỳnh Long, ký chầu, tiền bạc, lo cho anh em, mẹ đều sau lưng con lo tất cả để con tập trung cho nghệ thuật. Làm bất cứ gì, mẹ đều đồng hành bên cạnh con. Mẹ luôn rất hãnh diện về đứa cháu này trước mọi người. Sao đùng một cái… Mẹ đâu rồi mẹ ơi? Con thật sự không thể chấp nhận được nỗi đau quá lớn này, mẹ ơi”.

Hiện tại, sự ra đi của nghệ sĩ Kim Phượng vẫn để lại nỗi đau đớn khôn nguôi trong lòng người ở lại.