Sáng ngày 2/7, Vy Oanh thông báo Công an TP.HCM đã tiếp nhận đơn tố cáo của cô. Được biết, đơn tố cáo được gửi từ ngày 21/6 với nội dung tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi sử dụng mạng xã hội để đăng tin bịa đặt, nhằm mục đích xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến danh dự của nhiều cá nhân, nghệ sĩ, trong đó có bản thân cô - ca sĩ Vy Oanh.

"Bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng những ngôn từ phản cảm xúc phạm bà Mỹ Oanh (tên thật của ca sĩ Vy Oanh - PV) là gái bao, giật chồng, làm vợ bé, đi đẻ thuê cho đại gia... Ngày 25/5 bà Phương Hằng tiếp tục livestream phát ngôn có tính chất xúc phạm bà Mỹ Oanh hơn. Từ đó nhiều đối tượng đã lập nhóm trên Facebook, YouTube đăng lại các video livestream của bà Hằng phát ngôn vu khống bà Mỹ Oanh và làm video đặt tiêu đề để bôi nhọ, nói xấu, lăng mạ bà Mỹ Oanh", thông báo của Công an TP HCM về nôi dung tố giác của Vy Oanh.

Ngoài đơn tố giác được gửi tới Công an TP HCM, cô còn nhờ luật sư gửi đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng ra tòa. Theo đó, nữ ca sĩ cũng chia sẻ về lý do tố cáo bà Phương Hằng ra cơ quan công an: "Bốn tháng qua bà Nguyễn Phương Hằng liên tục livestream xuyên tạc, vu khống, chửi rủa xúc phạm nhiều cá nhân, ca sĩ, nghệ sĩ, trong đó có tôi. Bà Hằng dẫn dắt dư luận sai trái theo sự vu khống của mình khiến mọi người rất mệt mỏi, nhất là trong giai đoạn khó khăn vì dịch Covid-19 thế này. Tôi đã định bỏ qua như hai lần trước khi tôi vô cớ bị đặt điều bôi nhọ oan ức nhưng lần này bà Phương Hằng đã vượt quá giới hạn, càng ngày dấu hiệu càng nặng nề hơn. Cả tuần qua bà Hằng lại tiếp tục livestream chửi bới cả gia đình tôi trong khi tôi không nói gì đến bà nữa. Với trách nhiệm là một người mẹ, một người của công chúng, tôi phải lấy lại công bằng cho đứa con trai vừa lên 6 tuổi và để khán giả không bị dẫn dắt sai trái".

Hiện tại, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM đã chuyển đơn của nữ ca sĩ tới Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP HCM xem xét và giải quyết theo quy định.