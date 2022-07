Theo ngành công nghiệp điện ảnh, mới đây Cha Eunwoo đã nhận được lời mời xuất hiện trong bộ phim "K-Pop: Lost in America" và đang tích cực thảo luận. Phía nam idol cho biết sẽ chuẩn bị quay phim sau khi sắp xếp được lịch trình trong nửa cuối năm nay.

Cha Eunwoo tiến vào giới điện ảnh với bộ phim về K-Pop của nhà sản xuất Hollywood

"K-Pop: Lost in America" là bộ phim kể về nhóm nhạc nam K-Pop chuẩn bị ra mắt tại New York nhưng bị lạc sang Texas. Bộ phim được đồng sản xuất bởi Phó Chủ tịch CJ Group Lee Mi Kyung và nhà sản xuất Hollywood Linda. Linda chính là NSX cho nhiều bộ phim nổi tiếng như "Interstellar', "Sleepless in Seattle" và "Contact".

Cha Eunwoo có thu nhập ngoài ngành lên đến 6 tỷ KRW (tương đương 111 tỷ VNĐ) trong năm 2021

Ngoài ra, 2 diễn viên Hollywood nổi tiếng là Rebel Wilson và Thals Melton cũng sẽ xuất hiện trong bộ phim này. Trước đó, tại chương trình "TMI NEWS Show" đã hé lộ danh sách 10 nghệ sĩ có tổng thu nhập ngoài ngành cao nhất trong giới giải trí. Trong danh sách này, Cha Eunwoo (ASTRO) đã đứng đầu với tổng thu nhập ngoài ngành lên đến 6 tỷ KRW (~111 tỷ VNĐ) trong năm 2021, vượt qua nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác. Nam idol đã hoạt động chăm chỉ ở nhiều lĩnh vực ngoài ngành như đóng phim truyền hình, phim điện ảnh, chụp tạp chí, quay quảng cáo,...

Cha Eunwoo được mệnh danh là mỹ nam màn ảnh Hàn

Sinh năm 1997, Cha Eun Woo thường nằm trong top đầu mỹ nam Kpop những năm gần đây. Vẻ ngoài của anh được tán thưởng là không hề có một khuyết điểm, gương mặt nhỏ nam tính, vóc dáng khỏe khoắn cùng chiều cao 1,83m. Ngôi sao Hàn 24 tuổi thường được gắn liền với loạt cụm từ hoa mỹ như: thiên tài gương mặt, kẻ hủy diệt camera, mỹ nam đẹp hơn hoa... Ngoài hoạt động ca hát trong vai trò thành viên nhóm Astro, Cha Eun Woo còn góp mặt trong nhiều bộ phim như "Vẻ đẹp Gangnam", "Nhà sử học tân binh Goo Hae Ryung", "Vẻ đẹp đích thực",...

Hiện tại, thông tin Cha Eunwoo tái xuất giới điện ảnh với bộ phim về K-Pop của nhà sản xuất Hollywood vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.