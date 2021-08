Thời gian qua, khán giả không khỏi bàn tán xôn xao về vụ việc NSƯT Hoài Linh ‘om’ tiền từ thiện của người dân miền Trung. Thậm chí, cư dân mạng còn chỉ trích về vấn đề minh bạch, rõ ràng khi NSƯT Hoài Linh kêu gọi từ thiện. Tuy nhiên, những bằng chứng, những con số sao kê chính xác về việc thiện nguyện của nam danh hài vẫn còn là một ẩn số khiến khán giả cảm thấy chưa thỏa đáng.

Ngay sau khi vụ việc của NSƯT Hoài Linh phủ sóng rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ Việt cũng bị vạ lây, bị xăm soi chuyện làm từ thiện. Mới đây nhất, chia sẻ về hành trình thiện nguyện mùa dịch của mình, ca sĩ Thái Thùy Linh đã phải lên tiếng khi bị một số người ‘nói bóng, nói gió’:

“Nàng biết đâu đó vẫn có những người chỉ chăm chăm “chờ” tài khoản ủng hộ nhảy số to to để vào săm soi, doạ dẫm bóng gió. Hay gặp nhất là kiểu phủ đầu “đã là tài khoản cá nhân thì không bao giờ có chuyện minh bạch”. Minh minh cái...con cá, he he...

Nàng chỉ biết làm thật, cùng những người đồng đội cùng giám sát thật. Tuổi gì, trình đâu, thời gian đâu mà đòi mở quỹ rồi điều hành nó như một công ty? Em chịu.

Các anh chị yêu cầu chuyên nghiệp cũng tốt, nhưng em đề nghị: xung phong giúp em 5 anh chị, kí HD làm việc không công cho cái quỹ đó tối thiểu 3 năm hoặc đến khi hết chiến dịch, em sẵn sàng “tới” luôn. Mừng quá đi ý chứ!

Nói thì bao giờ cũng dễ.

Những hôm rồi một đống các anh chị doanh nhân vào khuyên bảo em “phải chuyên nghiệp lên”, phải có người làm vị trí này, phải yêu cầu TNV thế nọ thế kia...

Em đã cố gắng giải thích là làm tình nguyện thời chiến nó không đơn giản, quân thì đông đấy nhưng làm online tới 90% trong tình trạng mỗi người 1 độ tuổi, 1 ngành nghề, mỗi người có kĩ năng và thói quen làm việc khác nhau, họ cống hiến thời gian ngoài công việc chính, ngoài con cái gia đình để làm là quý lắm rồi, làm sao đòi chuyên nghiệp như nhân sự những công ty, những tập đoàn được tuyển dụng kĩ lưỡng và đào tạo đầy đủ hàng tháng đến hàng năm trời mới chính thức vào việc?

Các anh các chị đúng là giỏi thật em công nhận, toàn khoe bao nhiêu năm quản lý nghìn người các thứ. Các anh chị bảo các anh chị giúp, nhưng chỉ cần add các anh chị vào các nhóm online đang sáng đèn đêm ngày để vào việc thì ai cũng im thin thít, chẳng thấy ai rút đao ra để thực chiến cùng. Gửi tài liệu cũng lười không đọc, nên không hiểu, nhất định điện thoại đè em ra “cho nhanh”. Ôi, ai cũng muốn nhanh, nhưng đừng vì nhanh được việc mình mà làm chậm, làm lỡ việc của người khác chứ ạ?

Nguyên tắc đầu tiên của việc làm thiện nguyện là Biết Nghĩ Cho Người Khác. Đè tổng chỉ huy ra chỉ để hỏi những cái nó nằm lù lù trong đề án, để đề xuất những giải pháp trên trời - chỉ áp dụng được trong thời Không Covid và Có Trả Lương, là chiếm dụng thời gian lẽ ra em giúp thêm được nhiều người nghèo đấy thưa mấy anh chị. Hỏi xong trả lời khô họng xong các chị các anh...im. Giá như nhảy vào làm thật với chúng em một khúc thôi thì cũng quý biết bao nhiêu!

Đời thiện nguyện từ nay tôi đã hiểu

Dấn thân vô là chịu tiếng mang lời

Là mắng nghẹn cổ, chửi ù tai

Là những tháng ngày thân xác chỉ còn một nửa

(một người bạn của nàng múa bút tặng, từ bài thơ gốc của Tố Hữu)

Một chút tâm sự mỏng, cũng chả phải xả đâu, mà để NÓI MỘT LẦN CHO ĐỠ MẤT THỜI GIAN!

Và vẫn ghi nhận, tri ân rất nhiều những người vẫn đang âm thầm theo sát Linh và nhóm, âm thầm đưa ra lời khuyên, âm thầm động viên rất nhẹ nhàng mà chu đáo, nhiều anh chị còn luôn nhắn kèm câu “em cứ tập trung làm việc hoặc nghỉ ngơi lấy sức, không cần phải trả lời ngay đâu...”, vì sợ Linh quá tải”.

Được biết, kể từ khi dịch bệnh tái bùng phát và diễn biến phức tạp tại TP.HCM, ca sĩ Thái Thùy Linh đã liên tục kêu gọi từ thiện và hỗ trợ lương thược, thực phẩm cứu đói cho người dân. Thậm chí, nữ ca sĩ còn không quản khó khăn, xông pha vùng dịch để phát quà và tiếp tế lương thực cho bà con. Hành động ấm lòng của ca sĩ Thái Thùy Linh đã góp phần tiếp thêm động lực cho người dân và những chiến sĩ nơi tuyến đầu chồng dịch.