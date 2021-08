Trước khi rộ tin đồn có con với Jack, Thiên An từng ẩn ý, úp mở về sự hi sinh của phụ nữ

Cụ thể, tối ngày 7/8, một tài khoản Facebook có tên T.V đã đăng đàn tố Jack lăng nhăng, bắt ca nhiều tay.

Thậm chí, cô gái kém may mắn này còn tung loạt bằng chứng ‘bóc phốt’ Jack lợi dụng danh tiếng để lừa tình nhiều cô gái trẻ. Thậm chí, nam ca sĩ còn có con riêng với một người tên Thiên An nhưng chối bỏ trách nhiệm.

Ngay lập tức, cộng đồng mạng đã ráo riết truy lùng danh tính của người có tên Thiên An được T.V nhắc đến trong bài viết. Đáng chú ý, trước khi dính tin đồn có con với Jack nhưng bị nam ca sĩ chối bỏ trách nhiệm, Thiên An đã chia sẻ dòng trạng thái úp mở về sự hi sinh của người phụ nữ:

"Con gái chỉ nên hy sinh cho người xứng đáng. Chẳng biết từ bao giờ, hai chữ 'hy sinh' lại trở thành một trong những trách nhiệm và nghĩa vụ được gắn với điều mà bất cứ người phụ nữ nào cũng phải làm. Khi yêu thì hết lòng vì người yêu, bước đến hôn nhân lại hy sinh vì chồng con và gia đình.

Phụ nữ cứ thực hiện bổn phận hy sinh để gắn kết yêu thương, gìn giữ cho hạnh phúc được trọn vẹn. Dù có thông minh đến đâu thì khi yêu vào cũng mất hết cả lý trí. Họ cứ mải mê chạy theo người mà dành hết cả thanh xuân.

Bận rộn với cuộc sống không phải của mình, chúng ta quên mất đi sự tồn tại của bản thân. Rõ ràng, thâm tâm ta đâu mạnh mẽ đến nỗi không cần một ai chăm sóc và yêu thương. Bản thân không thể cứ hy sinh để rồi chẳng nhận lại được gì ngoài nước mắt và đau đớn.

Ai cũng chỉ sống có 1 lần trên đời, tại sao cứ phải sống cho người khác? Hãy dành tất thảy những hy sinh, mặn nồng cho người thật sự xứng đáng. Một người thấu hiểu được sự cho đi ấy, một người biết trân trọng và để sự hy sinh không còn là vô nghĩa".

Điều này càng khiến cư dân mạng hoài nghi việc tin đồn Jack có con riêng là sự thật. Underground nhưng Jack được rất nhiều bạn trẻ yêu thích với những bản hit triệu view đình đám. Chính vì thế, những ồn ào và thị phi xoay quanh vụ việc trên đã ảnh hưởng không nhỏ tới Jack.

Hiện tại, chính chủ vẫn chưa chính thức lên tiếng về vấn đề trên nhưng bài đăng của T.V đã nhanh chóng 'bốc hơi' chỉ trong chốc lát. Sau đó, T. V cũng đã khẳng định bản thân không hề xóa bài viết mà bị report vì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

Mọi động thái của Jack lúc này đều được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm. Về phía khán giả nói chung và fan ‘Đom đóm’ nói riêng, hầu hết mọi người đều hi vọng sẽ là ‘một cái kết có hậu’ và mong chờ một lời giải thích thỏa đáng từ Jack.