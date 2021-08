Xuất hiện 2 clip nữ sinh 2k7 Bắc Giang bị đánh hội đồng, lột đồ: Đau lòng trước sự thờ ơ của bạn bè

Cụ thể, tối ngày 1/8, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn video clip một nữ sinh bị 5,6 bạn học khác đánh hội đồng. Thậm chí, không chỉ 1 mà có tới 2 đoạn clip, mối đoạn dài gần 1 phút ghi lại cảnh bạo lực học đường này.

Your browser does not support HTML5 video.

Trong đoạn video clip, nhóm nữ sinh này liên tục cầm mũ bảo hiểm đập tới tấp vào đầu nạn nhân và dùng chân đạp mạnh vào người em. Chưa dừng lại ở đó, sau khi tấn công bạn học một cách dã man, nhóm nữ sinh Bắc Giang còn lột quần áo, làm nhục cô bé trước mặt bạn bè.

Đáng chú ý, sự việc đau lòng này lại được gây ra bởi chính những em học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường. Cuộc ẩu đả diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều bạn học khác nhưng đáng buồn là không một ai dám lên tiếng can ngăn. Còn nạn nhân thì chỉ biết khóc lóc, van xin và kêu cứu trong tuyệt vọng.

Phẫn nộ đến tột cùng khi người quay lại clip đánh hội đồng còn thản nhiên cổ vũ hành vi bạo lực này với giọng điệu đầy hứng khởi: “"Ôi, không ngờ mình lại khốn nạn như thế. Chỉ thấy kiểu này trên Facebook thôi, chưa bao giờ thấy ngoài đời thế này".

Người gây ra bạo lực học đường sai một thì những người chứng kiến xung quanh cũng sai mười. Chính thái độ thờ ơ, vô cảm của những bạn học, những người xung quanh đã phần nào tiếp tay cho những hành động sai trái. Đáng sợ hơn, sự vô cảm ấy còn đang giết dần, giết mòn một con người.

Theo cư dân mạng, nhóm nữ sinh đánh bạn rồi lột đồ trong video clip mới chỉ sinh năm 2007, quê ở Bắc Giang. Hiện nguyên nhân gây ra vụ ẩu đả, đánh hội đồng của các bạn nữ sinh Bắc Giang vẫn đang được điều tra. Tuy nhiên, hành động dã man, tàn bạo của nhóm nữ sinh này khi vẫn còn ở tuổi vị thành niên đã khiến cộng đồng mạng không khỏi sửng sốt.