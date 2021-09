Kể từ khi dịch COVID-19 tái bùng phát và diễn biến phức tạp, Hoa hậu H’Hen Niê cùng nhiều nghệ sĩ Việt đã không ngần ngại xông pha nơi tuyến đầu chống dịch. Trên trang cá nhân, nàng Hậu thường xuyên cập nhật hành trình thiện nguyện của mình.

Hàng trăm, hàng nghìn phần quà thiết thực đã được H’Hen Niê trao tận tay những người dân nghèo khó bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Cách đây, ít phút, H’Hen Niê cũng đã viết tâm thư nhắn gửi các mạnh thường quân khi tham gia gây quỹ cho chương trình ‘Sách giáo khoa cho em’. Được biết, đây là một chương trình từ thiện vô cùng ý nghĩa nhằm chia sẻ khó khăn cùng em thơ, chung tay vượt qua đại dịch.

Bên cạnh đó, H’Hen Niê cũng làm rõ một số vấn đề nhằm minh bạch số tiền quyên góp khi kêu gọi từ thiện:

“Kính gửi Quý Mạnh Thường Quân tham gia gây quỹ cho Chương trình “Sách Giáo Khoa Cho Em”.

Chương trình “Sách giáo khoa cho em" thực hiện theo lời kêu gọi của Hội Đồng Đội tỉnh Đắk Lắk là một phần nhiệm vụ và trách nhiệm của H’Hen Nie trong vai trò Đại Sứ chính thức của chương trình “Điều ước cho em” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Bộ GD&ĐT, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Nhằm minh bạch số tiền quyên góp cũng như giúp Quý Mạnh Thường Quân nắm được số tiền mà mình đã ủng hộ cho Chương trình được sử dụng như thế nào, cách thức thực hiện Chương trình ra làm sao, Đội ngũ thực hiện Chương trình xin phép thông báo một số thông tin liên quan đến việc chương trình gây quỹ quyên góp sách giáo khoa như sau:

- Mục đích Chương trình: Hưởng ứng lời kêu gọi chương trình “Chia sẻ cùng em thơ, chung tay vượt qua đại dịch” của Hội Đồng Đội tỉnh Đắk Lắk về việc vận động ủng hộ sách cho thiếu nhi các dân tộc tỉnh Đắk Lắk (đính kèm thư vận động) năm học 2021 – 2022.

- Cơ quan liên kết thực hiện Chương trình: Hội Đồng Đội tỉnh Đắk Lắk.

- Hình thức thực hiện: Sử dụng tiền quyên góp được từ Chương trình mua sách giáo khoa, dụng cụ học tập (nếu cần thiết) tập kết tại Thành phố Hồ Chí Minh và vận chuyển, bàn giao cho Hội Đồng Đội tỉnh Đắk Lắk. Hội Đồng Đội tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm phân bổ sách giáo khoa của Chương trình quyên góp được cho các em thiếu nhi các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ưu tiên các em thiếu nhi là người dân tộc, ở các huyện vùng sâu vùng xa.

- Kinh phí thực hiện:

+ Quyên góp bằng tiền mặt vào Tài khoản chuyên nhận quyên góp của Chương trình.

+ Tiền bán đấu giá bộ trang sức bằng ngọc trai.

Toàn bộ tiền quyên góp và bán đấu giá được chuyển khoản trực tiếp vào Tài khoản:

Tên Tài khoản: H Hen Nie

Số tài khoản: 19036854453012

Ngân hàng: Ngân hàng Techcombank

Nội dung chuyển khoản: Họ Tên - Số điện thoại – Sachgiaokhoachoem

Tài khoản ngân hàng được tạo nhằm mục đích duy nhất cho việc nhận quyên góp cho Chương trình và thực hiện các giao dịch phục vụ cho Chương trình.

- Thời gian nhận quyên góp cho Chương trình:

Từ 13h30 ngày 23/09/2021 đến hết ngày 01/10/2021

Kết thúc Chương trình, Quý Mạnh Thường Quân vui lòng không gửi tiền quyên góp vào Tài khoản, trường hợp có phát sinh thêm tiền quyên góp, Đội ngũ thực hiện Chương trình sẽ tuỳ vào tình hình thực tế mà tiếp tục sử dụng cho Chương trình hoặc các chương trình thiện nguyện khác.

- Cách mốc thời gian thực hiện (dự kiến):

+ Ngày 02/10/2021 thực hiện tổng kết số tiền nhận được qua Tài khoản. Tổng hợp biến động số dư qua Tài khoản, sao kê ngân hàng online thông qua hình thức liệt kê giao dịch trên website Techcombank hoặc ứng dụng ngân hàng Techcombank.

+ Ngày 02/10/2021 đến ngày 08/10/ 2021, liên hệ các nhà cung cấp sách giáo khoa, dụng cụ học tập, đơn vị vận chuyển bàn giao sách giáo khoa cho Hội Đồng Đội tỉnh Đắk Lắk.

+ Trước ngày 15/10/2021 tổng kết Chương trình, tổng thu, tổng chi, tổng hợp hoá đơn, chứng từ cho Chương trình và gửi thông báo tổng kết Chương trình cho các Mạnh Thường Quân đã quyên góp.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên các mốc thời gian thực hiện (dự kiến) có thể bị kéo dài bởi một số sự kiện khách quan cũng như do kinh nghiệm tổ chức Chương trình của Đội ngũ chưa thật sự được chuyên nghiệp. Kính mong quý Mạnh Thường Quân lượng thứ nếu có kéo dài hơn so với dự kiến.

Trân trọng”.

Hiện tại, hành động ấm lòng của Hoa hậu H’Hen Niê vẫn nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của hầu hết khán giả.