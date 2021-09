Quyền Linh đau đáu: ‘Chưa bao giờ Linh thấy thương yêu Sài Gòn như lúc này’

Kể từ khi dịch bệnh tái bùng phát và diễn biến phức tạp, MC Quyền Linh đã không ngại khó khăn, nguy hiểm xông pha nơi tuyến đầu chống dịch. Hình ảnh MC Quyền Linh đi dép tổ ong, ăn mặc giản dị gồng mình bê từng bao tải gạo đến cho người dân đã khiến ai nấy đều trân trọng, biết ơn vô cùng.

Những khoảnh khắc giản dị, đời thường ấy luôn gắn liền với tên tuổi của nam MC quốc dân. Tuy nhiên đằng sau nụ cười, niềm hạnh phúc của mọi người là sự cống hiến, hy sinh lớn lao của nam nghệ sĩ. Không chỉ sức khỏe, tiền bạc, MC Quyền Linh còn sẵn sàng đánh đổi cả hạnh phúc nhỏ nhoi của chính mình.

Có thể thấy, chưa một giây phút nào MC Quyền Linh ngưng lo lắng cho người dân nơi tâm dịch. Cách đây ít phút, trên trang cá nhân, ‘MC quốc dân’ đã viết bức tâm thư nhắn nhủ tới Sài Gòn yêu dấu:

“Chưa bao giờ Linh thấy thương yêu Sài Gòn như lúc này. Có trải qua ốm đau mới thấy quý trọng những nghĩa tình ấm áp. Hàng triệu trái tim, hàng triệu tấm lòng cùng chung tay để Sài Gòn mau khỏe:

- Là những chiến binh áo xanh mang trong tim lời thề Hippocrates đang ngày đêm quên mình nơi tuyến đầu tại các bệnh viện;

- Là các anh công an, bộ đội, dân quân, tổ trưởng các khu phố gõ cửa tiếp tế cho từng người dân;

- Là các mạnh thường quân bỏ sức người, sức của ngày ngày rong ruổi trên những nẻo đường thành phố, đến từng con hẻm để sẻ chia các món quà thơm thảo;

- Là các sư thầy vẫn đau đáu việc đời, nổi lửa nấu những bữa ăn thiện nguyện;

- Là các doanh nghiệp không màng lợi nhuận giảm sâu trợ giá cho bà con tâm dịch để mọi người khỏe mạnh.

Linh vô cùng trân quý những tấm lòng, những nghĩa cử cao đẹp đó và rất ấn tượng với chương trình trợ giá sữa của Nutifood. Bỏ qua lợi nhuận vì một cộng đồng khỏe mạnh là hành động không phải doanh nghiệp nào cũng dám làm. Mùa dịch này, bà con mình rất cần ăn uống đủ đầy, bổ sung dinh dưỡng, nhưng việc mua thực phẩm đã khó, mua được thực phẩm giá rẻ lại càng khó hơn. Nutifood đã mang những ly sữa bò NutiMilk 100% sữa New Zealand bò ăn cỏ tự nhiên thơm ngon, nhiều vitamin đến cho mọi người với phân nửa giá thật sự ý nghĩa lúc này. Sữa New Zealand nổi tiếng về chất lượng trên thế giới hiện nay, rất tốt cho sức khỏe nên bà con an tâm sử dụng. Không chỉ ở Sài Gòn, các tâm dịch khác như Long An, Bình Dương cũng được doanh nghiệp này áp dụng chương trình trợ giá sữa.

Mới đây nhất, khi Hà Nội đang tăng ca nhiễm, Nutifood đã mang trái tim yêu thương đến với Thủ đô để bà con ở đây cũng được tăng đề kháng bằng các ly sữa NutiMilk 100% sữa New Zealand bò ăn cỏ tự nhiên giàu dinh dưỡng”.

Những hành động ấm lòng của 'MC quốc dân' đã nhận được muôn vàn lời khen của dân tình, ai nấy cũng đều dành những lời yêu thương, biết ơn tới nam nghệ sĩ.