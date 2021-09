Tung sao kê được 100 tờ, Trấn Thành lại khiến dân tình phải chờ đợi chỉ vì lý do này

Bị ‘sao kê’ chiếu mạng và khán giả liên tục tấn công, MC Trấn Thành cuối cùng cũng lộ diện với 1000 trang giấy sao kê. Sau một thời gian ‘im hơi lặng tiếng’, động thái mới đây của nam MC đã khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên.

‘Cây ngay không sợ chết đứng’, MC Trấn Thành tuyên bố sẽ tung 1000 trang sao kê trước bàn dân thiên hạ. Tuy nhiên, chưa đi được một nửa chặng đường, công tác sao kê của MC Trấn Thành đã gặp một số trục trắc. Lý giải về việc phải thay đổi phương pháp đăng tải sao kê, nam MC đình đám cho biết:

“Vì 1000 trang sao kê nên Page không cho Trấn Thành up 1 lần. Mà up 10 post thì khó cho quý vị theo dõi quá nên tôi đang cho up lên link google drive 1000 tờ sao kê đó. Quý vị chờ up xong tôi sẽ cập nhật đầy đủ. Xin cám ơn”.

Trước đó, MC Trấn Thành cũng đã viết bức tâm thư dài hàng cây số để nhắn nhủ tới khán giả về chuyện làm từ thiện của mình.

Nguyên văn bài viết của MC Trấn Thành như sau:

“XIN CHÀO QUÝ VỊ KHÁN GIẢ

Những ngày vừa qua Trấn Thành đã làm việc với ngân hàng của mình. Đến sáng nay, ngân hàng mới có thể gửi tới tay Thành bản sao kê có mộc đỏ và dấu giáp lai. Cho nên, hôm nay, Trấn Thành quyết định CÔNG KHAI BẢN SAO KÊ NGÂN HÀNG CỦA TÔI tại Vietcombank với số tài khoản 007100 1121 888 mà Thành đã dùng để "kêu gọi từ thiện" (KGTT) cho đợt bão lũ miền Trung trong 4 ngày từ 15/10/2020 - 18/10/2020 vừa qua.

* Trấn Thành chỉ kêu gọi DUY NHẤT 1 SỐ TÀI KHOẢN NÀY THÔI. Và để bản sao kê này mang tính thuyết phục cao nhất, Thành sẽ cho quý vị thấy số dư trong tài khoản 0071001121888 (VCB) này không chỉ trong 4 NGÀY KÊU GỌI.

- Mà TỪ KHI BẮT ĐẦU KÊU GỌI (15/10/2020),

- Cho tới khi CHUYỂN HẾT TIỀN TRONG TÀI KHOẢN, kết thúc đợt KGTT (21/12/2020),

- Và ĐẾN TẬN BÂY GIỜ (06/09/2021).

Trước hết, Trấn Thành xin làm rõ một số vấn đề, trong những ngày qua, được nhiều khán giả thắc mắc nhất:

Thứ nhất, KHÔNG TỰ ĐI ĐƯỢC THÌ KÊU GỌI LÀM GÌ?

Trước hết, xin thừa nhận Thành không phải một nhà làm từ thiện chuyên nghiệp. Thành chỉ làm từ thiện từ cái tâm nên đôi khi không tránh khỏi những cách giải quyết gây tranh cãi.

Ngay từ đầu, TT thật sự rất muốn đi ra miền Trung để giao tận tay cho bà con. Nhưng vì lúc đó, đoàn phim Bố Già đang quay, TT ko thể bỏ dở cả ekip để đi được. Tuy nhiên, hậu quả của bão lũ ngày càng dữ dội, hình ảnh thương tâm mỗi lúc một nhiều. Bản thân Thành quá xót xa và hiểu: cứu người như cứu hoả, nên đã gửi số tiền này cho nghệ sĩ Đại Nghĩa và cô Ngọc Hương - mẹ ruột ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Vì trong thời điểm đó, họ là những người TRỰC TIẾP đi hỗ trợ người dân ở vùng tâm bão và họ cũng là những người Thành hoàn toàn tin tưởng.

Ngay từ những ngày đầu khi kêu gọi từ thiện, cụ thể là ngày 17/10/20, TT đã đăng 1 status THÔNG BÁO RẤT RÕ VỀ ĐIỀU NÀY.

Ngay lúc đó những khán giả đã gửi tiền cho tôi cũng không ai phản đối. Những quý vị đang trách TT về vấn đề này chắc có lẽ chưa hề đọc qua nó. (Nay tôi xin đính kèm ảnh status này bên dưới để quý vị kiểm tra lại cho rõ ở hình 1.)

Nghệ sỹ ĐẠI NGHĨA và cô NGỌC HƯƠNG cũng sẽ có bài đăng để minh bạch những gì đã thực hiện được với số tiền mà Trấn Thành đã giao cho họ trong đợt bão lũ miền Trung vừa rồi trên facebook của họ. Quý vị có thể vào đó để theo dõi.

Thứ hai, FANPAGE 18 TRIỆU FOLLOW SAO CHỈ QUYÊN GÓP ĐƯỢC CÓ HƠN 9 TỶ?

Một lần nữa, tôi xin khẳng định lại: TÔI CHỈ ĐĂNG TÀI KHOẢN NÀY LÊN TRONG 04 NGÀY - Ngay status ĐẦU TIÊN khi KGTT ngày 15/10/20, Thành đã viết rất rõ (xin trích nguyên văn như sau):

"Hôm nay là ngày 15/10/20. Em sẽ tổng kết số tiền sau 3 ngày đăng status. Hết 18/10/20 em KHÔNG NHẬN NỮA. MẤY ANH CHỊ ĐỪNG CHUYỂN NHA. Vì sáng 19 em cho chuyển tiền đi miền Trung. Ai không để ý chuyển sau ngày đó, em sẽ xài số tiền còn lại cho cô chú nghệ sỹ neo đơn như chú Mạc Can, cô Hoàng Lan v.v.... "

Sau ngày 18/10/2020, Thành ĐÃ XOÁ STATUS có số tài khoản KGTT này trên fanpage của mình.

(Thành xin đính kèm hình của status này bên dưới. Đây là hình tôi vừa tìm lại trên các tờ báo đã đăng trước đó. Hình 2.)

Dù chỉ kêu gọi trong 4 ngày (15/10/20 -18/10/20) và đã xoá status nhưng dĩ nhiên, sau ngày 18/10/2020, vẫn có những khoản tiền lác đác được chuyển vào. Nên đến ngày 21/12/2020, tôi mới tổng kết được toàn bộ số tiền còn lại trong tài khoản và cũng đã gửi hết cho cô Ngọc Hương đem đến miền Trung khắc phục sau bão lũ.

Công việc từ thiện của tôi trong đợt bão lũ miền Trung này CHÍNH THỨC KẾT THÚC sau ngày 21/12/2020. Hiện tài khoản này cũng được bỏ trống đến nay”.